Sanremo 2026, Luchè con Labirinto. Il testo della canzone

Introduzione

Luchè presenterà Labirinto alla 76esima edizione della kermesse canora in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio. Il rapper duetterà con Gianluca Grignani nella serata delle cover

Quello che devi sapere

Luchè con Labirinto

Luchè in gara con il brano Labirinto. Il rapper debutterà in gara sul palco del Teatro Ariston in occasione della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Nella serata delle cover, in programma venerdì 27 febbraio, Luchè canterà con Gianluca Grignani sulle note del brano Falco a metà.

Luchè alla sua prima partecipazione a Sanremo

Debutto in gara per il rapper napoletano. Luchè presenterà la canzone Labirinto sul palco del Teatro Ariston. Il rapper porterà Falco a metà con Gianluca Grignani nella serata delle cover dell’edizione 2026 della kermesse canora.

L’artista, classe 1981, è tra gli esponenti più amati e popolari della scena rap italiana. Nel corso degli anni il cantante ha collezionato numerosi successi, ricordiamo gli album Potere del 2018 e Dove volano le aquile del 2022. Per quanto riguarda i brani, citiamo Torna da me, Le pietre non volano con Marracash, La notte di San Lorenzo e Autostima.

A marzo l’artista tornerà in tour con una serie di date in giro per l’Italia: da Roma a Milano passando per Messina e Padova. Inoltre, il 5 giugno Luchè sarà protagonista di un grande appuntamento live sul palco dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Labirinto, il testo della canzone di Luchè

lo non so come ci si lega

Ma so bene quanto vale un contratto

Nulla è per sempre

Nel rimorso l'odio annega

Potevamo rimanere in contatto

E invece niente

Siamo polvere sui mobili

Dentro una casa vuota

L'orgoglio è un brutto vizio

Ed io il bambino che ci gioca

Mai stato troppo in alto

Mai caduto nella droga

La notte è nero asfalto

Aspetto l'alba che mi trova

Un po' di luce

Adesso che non riesco più ad immaginarti

E non ho voce

Nemmeno per gridare che lo so che parti

Solo per stare lontano

Via da me

Stai meglio lontano

Via da me

Non abbiamo più scuse

Quanto ci vuole per dimenticarsi

E quello che so di te

È che sei bella come una bugia

Detta per non piangere

Non piangere

Non dormirò più tra le braccia tue

In questo labirinto siamo in due

E quello che so di te

Nasconde un po' di me

E anche se poi te ne vai

Non ti scordare di me

Di me

Di noi Di noi

E anche se poi te ne vai

Non ti scordare di me

Di me

Di noi Di noi

Non conta l'ego

Contano i concetti

Nessuno l'ha capito

Competiamo con noi stessi

Forse più salgo in alto

Più non vedo i miei difetti

Quando non so chi sono

Me lo urlano ai concerti

Di crisi già ne ho avute

L'inverno con le tute

Le corse le cadute

Scontrarsi a mani nude

Mentre gli altri giocano

lo mi distinguo tra i pochi che osano

E troverò

Un po' di luce

Adesso che non riesco più ad immaginarti

E non ho voce

Nemmeno per gridare che lo so che parti

Solo per stare lontano

Via da me

Stai meglio lontano

Via da me

Non abbiamo più scuse

Quanto ci vuole per dimenticarsi

Rip. ritornello

Le chiavi dell'uscita

Le ho messe nelle mani tue

Ma in questo labirinto siamo in due

Siamo in due

Rip. ritornello

 

Il significato della canzone di Luchè a Sanremo 2026

Labirinto racconta le emozioni e le sensazioni che occupano in modo ossessivo la mente nel caso di relazioni tossiche e complicate.

Chi sono gli autori della canzone di Luchè

Luchè ha firmato il testo insieme a Davide Petrella, quest’ultimo coinvolto anche nella musica con Stefano Tognini, e Rosario Castagnola.

 

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Garage Days/
Diana/BFM Publishing/Rosario Castagnola Music

