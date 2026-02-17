Sanremo 2026, Luchè con Labirinto. Il testo della canzone

Debutto in gara per il rapper napoletano. Luchè presenterà la canzone Labirinto sul palco del Teatro Ariston. Il rapper porterà Falco a metà con Gianluca Grignani nella serata delle cover dell’edizione 2026 della kermesse canora.

L’artista, classe 1981, è tra gli esponenti più amati e popolari della scena rap italiana. Nel corso degli anni il cantante ha collezionato numerosi successi, ricordiamo gli album Potere del 2018 e Dove volano le aquile del 2022. Per quanto riguarda i brani, citiamo Torna da me, Le pietre non volano con Marracash, La notte di San Lorenzo e Autostima.

A marzo l’artista tornerà in tour con una serie di date in giro per l’Italia: da Roma a Milano passando per Messina e Padova. Inoltre, il 5 giugno Luchè sarà protagonista di un grande appuntamento live sul palco dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli.