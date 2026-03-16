Giorgia a Roma, la possibile scaletta del concerto

Al momento Giorgia non ha pubblicato anticipazioni sulla scaletta della serata, attesi i suoi singoli più amati e i brani tratti dall’ultimo album G. Secondo quanto rilanciato da Setlist , queste le canzoni eseguite il 25 novembre a Jesolo:

Lunedì 16 marzo Giorgia sarà protagonista di un nuovo concerto. L’artista si esibirà al Palazzo dello Sport , questo l’indirizzo: piazzale Pier Luigi Nervi, 1, 00144, Roma. Stando a quanto comunicato sul sito di Ticketone , il concerto avrà inizio alle ore 21.00 .

Nel novembre dello scorso anno Giorgia ha pubblicato il suo ultimo lavoro G, certificato disco d’oro e arrivato al primo posto della classifica FIMI degli album più venduti in Italia. All’interno anche il tormentone estivo L'unica e il brano La cura per me presentato in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo. Tra i suoi album più amati troviamo Mangio troppa cioccolata, Girasole, Senza ali, Ladra di vento e Senza paura.