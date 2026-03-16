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Giorgia a Roma, la possibile scaletta del concerto

Musica

Matteo Rossini

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Dopo lo spettacolo di Roma, Giorgia proseguirà la tournée esibendosi al Palaflorio di Bari, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, all’Unipol Forum di Assago, al Nelson Mandela Forum di Firenze e alla Kioene Arena di Padova

È iniziato il nuovo tour di Giorgia. Il 16 marzo la voce di Come saprei porterà la sua musica sul palco del Palazzo dello Sport di Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso appuntamento live: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

giorgia, la possibile scaletta del concerto a Roma

 

Lunedì 16 marzo Giorgia sarà protagonista di un nuovo concerto. L’artista si esibirà al Palazzo dello Sport, questo l’indirizzo: piazzale Pier Luigi Nervi, 1, 00144, Roma. Stando a quanto comunicato sul sito di Ticketone, il concerto avrà inizio alle ore 21.00.

 

Al momento Giorgia non ha pubblicato anticipazioni sulla scaletta della serata, attesi i suoi singoli più amati e i brani tratti dall’ultimo album G. Secondo quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni eseguite il 25 novembre a Jesolo:

  • L’unica
  • I Feel Love / Senza confine / E c’è ancora il mare / Il cielo in una stanza / Gocce di memoria
  • Vivi davvero
  • Carillon
  • Oronero
  • Corpi celesti
  • Come saprei
  • E poi
  • Sabbie mobili
  • Per fare a meno di te / Infinite volte / Strano il mio destino
  • Spirito libero
  • Paradossale
  • Io fra tanti
  • Se mi vuoi / Girasole / Scelgo ancora te / True Colors / È l’amore che conta
  • La gatta (sul tetto)
  • Di sole e d’azzurro
  • Come neve
  • Tra le lune e le dune
  • Il mio giorno migliore
  • We Found Love
  • La cura per me
  • Tu mi porti su
  • Golpe

 

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Dopo il concerto di Roma, Giorgia proseguirà la tournée esibendosi al Palaflorio di Bari, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, all’Unipol Forum di Assago, al Nelson Mandela Forum di Firenze e alla Kioene Arena di Padova. Ecco il calendario completo:

  • 18 marzo -  Palaflorio, Bari
  • 21 marzo - Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO) 
  • 23 marzo -  Unipol Forum, Assago (MI)
  • 24 marzo -  Unipol Forum, Assago (MI)
  • 28 marzo - Nelson Mandela Forum, Firenze
  • 30 marzo - Kioene Arena, Padova

Il 10 luglio Giorgia (FOTO) darà il via al tour estivo dal palco dell’Arena del mare di Termoli per poi esibirsi in numerose città fino ala chiusura prevista il 28 settembre all’Arena di Verona.

  • 10 luglio, Termoli
  • 13 luglio, Vigevano
  • 15 luglio, Asti
  • 17 luglio, Palmanova
  • 19 luglio, Cattolica
  • 21 luglio, Este
  • 23 luglio, Pisa
  • 28 luglio, Catania
  • 1 agosto, Roccella Jonica
  • 3 agosto, Santa Maria del Cedro
  • 6 agosto, Ostuni
  • 21 settembre, Caserta
  • 28 settembre, Verona

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