Tiziano Ferro canta Sono un grande a Sanremo 2026. VIDEO

Super ospite della prima serata della 76ª edizione del Festival di Sanremo, Tiziano Ferro, attesissimo sul palco del Teatro Ariston, presenta un medley con le sue hit più amate. Accompagnato dall'orchestra diretta dal maestro Fabio Gurian, sulle note di Ti scatterò una foto (da Nessuno è solo 2006), La differenza tra me e te (da L'amore è una cosa semplice 2011), Lo stadio (da Greatest Hits 2014) e Xdono (da Rosso Relativo 2001), l'artista di Latina torna a Sanremo dopo sei anni dall'ultima volta (si era esibito nel 2020 con la conduzione di Amadeus, quando fu ospite fisso per cinque serate). E' qui che festeggia i suoi 25 anni di carriera e il suo nuovo inizio: "Questo mio quarto di secolo vale cinque secoli di più, mi è successo di tutto, mi è cambiata la vita e sicuramente devo questo successo soprattutto alla presenza delle persone che mi amano, ho voluto raccogliere l'invito di Carlo e sono felice di festeggiare qui con voi sul palco più importante del mondo".

"Sono un grande celebra la forza della propria unicità"

Ferro festeggia 25 anni di carriera e stasera porta come ospite il suo ultimo album, Sono un grande, undici brani oltre al recente singolo Cuore Rotto, concentrati sia sulla tempesta che sulle cose belle vissute negli ultimi due anni. Un lavoro che racconta la sua vita recente, le scoperte personali e i cambiamenti, quelli importanti che hanno riguardato la sua vita. Un disco che come racconta lui stesso parla di insicurezze, ma anche della bellezza di riconoscere il proprio valore, anche e soprattutto quando fa paura. E ironizzando sul titolo, confessa che "15 anni fa non avrei potuto chiamare un disco così perché molti l'avrebbero attaccato invece adesso c'è il rispetto per quello che cerchi di fare. Mi sono tolto la soddisfazione di dirmi sono un grande, per quello che è successo e per quello che non è successo. Il mondo sta cambiando e le nuove generazioni iniziano a celebrare l'unicità, la diversità e la forza della propria unicità".

Le date dei prossimi concerti

Il 30 maggio del prossimo anno Tiziano Ferro darà il via alla nuova tournée dal palco dello stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro. Successivamente, il cantautore toccherà Milano, Torino, Bologna, Padova, Napoli, Roma, Ancona, Bari e infine Messina per l’appuntamento conclusivo del 12 luglio allo stadio San Filippo. Ecco il calendario completo del tour 2026:

30 maggio 2026, LIGNANO – Stadio Teghil

6 giugno 2026, MILANO – Stadio San Siro

10 giugno 2026, TORINO – Allianz Stadium

14 giugno 2026, BOLOGNA – Stadio Dall’Ara

18 giugno 2026, PADOVA – Stadio Euganeo

23 giugno 2026, NAPOLI – Stadio Diego Armando Maradona

27 giugno 2026, ROMA – Stadio Olimpico

3 luglio 2026, ANCONA – Stadio Del Conero

8 luglio 2026, BARI – Stadio San Nicola

12 luglio 2026, MESSINA – Stadio San Filippo