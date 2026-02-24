Offerte Sky
Sanremo, una mostra fotografica dedicata a Pippo Baudo

Una mostra itinerante racconta la storia di uno dei protagonisti più amati della televisione italiana attraverso immagini, ricordi e materiali d’archivio. Il percorso guida i visitatori tra momenti iconici, oggetti di scena ed esperienze interattive 

Mentre prende il via il Festival di Sanremo (LIVEBLOGLA SCALETTA DI STASERA - LA CONFERENZA STAMPA), il Forte di Santa Tecla a Catania apre le sue porte a una mostra unica: un viaggio tra tredici edizioni iconiche condotte da Pippo Baudo, tra video, foto, oggetti di scena e materiali d’archivio. Il percorso interattivo invita i visitatori a cimentarsi cantando brani celebri o sperimentando l’emozione di essere sul palco come conduttore. Non manca uno spazio dedicato alla visione del documentario del Tg1, curato da Leonardo Metalli, che racconta la vita e la carriera del celebre presentatore.

La mostra fotografica dedicata a Pippo Baudo

Il maestro del Festival, 13 edizioni in mostra

L'esposizione, realizzata dalla Direzione Comunicazione con il supporto di Rai Pubblicità e Rai Com, è un omaggio alla lunga storia televisiva di Baudo, simbolo del Festival e detentore del record di tredici edizioni come presentatore, autore e direttore artistico. Nel corso dei decenni ha contribuito in modo decisivo all’evoluzione della manifestazione, lanciando nuovi talenti e rafforzando il legame con il grande pubblico. La mostra viene inaugurata oggi, martedì 24 febbraio alle ore 16, dall’amministratore delegato Gianpaolo Rossi, alla presenza dei figli Tiziana e Alessandro e della storica assistente Dina Minna.

Spettacolo: Per te