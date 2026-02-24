Sanremo, una mostra fotografica dedicata a Pippo Baudo

Una mostra itinerante racconta la storia di uno dei protagonisti più amati della televisione italiana attraverso immagini, ricordi e materiali d’archivio. Il percorso guida i visitatori tra momenti iconici, oggetti di scena ed esperienze interattive
Mentre prende il via il Festival di Sanremo (LIVEBLOG - LA SCALETTA DI STASERA - LA CONFERENZA STAMPA), il Forte di Santa Tecla a Catania apre le sue porte a una mostra unica: un viaggio tra tredici edizioni iconiche condotte da Pippo Baudo, tra video, foto, oggetti di scena e materiali d’archivio. Il percorso interattivo invita i visitatori a cimentarsi cantando brani celebri o sperimentando l’emozione di essere sul palco come conduttore. Non manca uno spazio dedicato alla visione del documentario del Tg1, curato da Leonardo Metalli, che racconta la vita e la carriera del celebre presentatore.
Il maestro del Festival, 13 edizioni in mostra
L'esposizione, realizzata dalla Direzione Comunicazione con il supporto di Rai Pubblicità e Rai Com, è un omaggio alla lunga storia televisiva di Baudo, simbolo del Festival e detentore del record di tredici edizioni come presentatore, autore e direttore artistico. Nel corso dei decenni ha contribuito in modo decisivo all’evoluzione della manifestazione, lanciando nuovi talenti e rafforzando il legame con il grande pubblico. La mostra viene inaugurata oggi, martedì 24 febbraio alle ore 16, dall’amministratore delegato Gianpaolo Rossi, alla presenza dei figli Tiziana e Alessandro e della storica assistente Dina Minna.
L’edizione 2026 del Festival di Sanremo rende omaggio a Pippo Baudo, il conduttore che più di tutti ha incarnato lo spirito dell’Ariston. Con 13 conduzioni, dalla prima nel 1968 all’ultima nel 2008, detiene il record assoluto del Festival. Il “Maestro” condivide con Mike Bongiorno, Amadeus e Carlo Conti il primato di cinque edizioni consecutive. Un tributo a una figura unica che ha segnato la cultura popolare italiana.