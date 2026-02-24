Sanremo, una mostra fotografica dedicata a Pippo Baudo

Il maestro del Festival, 13 edizioni in mostra

L'esposizione, realizzata dalla Direzione Comunicazione con il supporto di Rai Pubblicità e Rai Com, è un omaggio alla lunga storia televisiva di Baudo, simbolo del Festival e detentore del record di tredici edizioni come presentatore, autore e direttore artistico. Nel corso dei decenni ha contribuito in modo decisivo all’evoluzione della manifestazione, lanciando nuovi talenti e rafforzando il legame con il grande pubblico. La mostra viene inaugurata oggi, martedì 24 febbraio alle ore 16, dall’amministratore delegato Gianpaolo Rossi, alla presenza dei figli Tiziana e Alessandro e della storica assistente Dina Minna.