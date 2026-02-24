Pippo Baudo, le 13 volte conduttore del Festival di Sanremo. FOTO

Pippo Baudo, 13 volte conduttore del Festival di Sanremo: i momenti più memorabili. FOTO
L’edizione 2026 del Festival di Sanremo rende omaggio a Pippo Baudo, il conduttore che più di tutti ha incarnato lo spirito dell’Ariston. Con 13 conduzioni, dalla prima nel 1968 all’ultima nel 2008, detiene il record assoluto del Festival. Il “Maestro” condivide con Mike Bongiorno, Amadeus e Carlo Conti il primato di cinque edizioni consecutive. Un tributo a una figura unica che ha segnato la cultura popolare italiana.