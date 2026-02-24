Pippo Baudo, le 13 volte conduttore del Festival di Sanremo. FOTO

21/22 ©Getty

Lorella Cuccarini omaggia Baudo (nella foto nel 1993): ''Sei stato il mio maestro e il mio papà artistico. Grazie a te la mia vita è stata piena di soddisfazioni e i miei sogni di bambina si sono avverati. Lavorare al tuo fianco e imparare date è stato un privilegio unico, perché sei e sarai sempre il numero uno. A te, il mio eterno grazie. Per tutto. Ti voglio un mondo di bene. A Dio. Un abbraccio a Tiziana e Dina''

