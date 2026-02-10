A Sant’Agata di Militello un murales per ricordare Pippo Baudo

Un murales raffigurante Pippo Baudo è stato realizzato nel piazzale antistante il Teatro Tempio, lungo via Guglielmo Marconi a Sant’Agata di Militello, come gesto di omaggio e riconoscenza verso uno dei più grandi protagonisti della televisione italiana. L’opera, firmata dal maestro siciliano Salvatore Ligama, ritrae il volto intenso e luminoso di Baudo ed è concepita come un abbraccio visivo dell’intera comunità verso il suo figlio più illustre. Più che un semplice murales, rappresenta un simbolo di memoria collettiva ed orgoglio identitario: attraverso l’arte urbana, la comunità rinnova il legame con la figura di Baudo, ricordando la sua carriera, la sua umanità e l’affetto che ha sempre nutrito per le sue radici siciliane. L’opera dialoga con la vita quotidiana del paese, visibile già dal centro storico e incorniciata nella suggestiva atmosfera barocca che caratterizza Sant’Agata di Militello, trasformando così il muro in una testimonianza viva e duratura dell’eredità del Pippo Nazionale.