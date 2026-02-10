Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

A Sant’Agata di Militello un murales per ricordare Pippo Baudo

Spettacolo

Nel cuore della Sicilia prende vita un murale dedicato a Pippo Baudo: un tributo artistico e collettivo all’icona della televisione italiana. L’opera celebra il profondo legame tra il celebre conduttore e la sua terra natale

Un murales raffigurante Pippo Baudo è stato realizzato nel piazzale antistante il Teatro Tempio, lungo via Guglielmo Marconi a Sant’Agata di Militello, come gesto di omaggio e riconoscenza verso uno dei più grandi protagonisti della televisione italiana. L’opera, firmata dal maestro siciliano Salvatore Ligama, ritrae il volto intenso e luminoso di Baudo ed è concepita come un abbraccio visivo dell’intera comunità verso il suo figlio più illustre. Più che un semplice murales, rappresenta un simbolo di memoria collettiva ed orgoglio identitario: attraverso l’arte urbana, la comunità rinnova il legame con la figura di Baudo, ricordando la sua carriera, la sua umanità e l’affetto che ha sempre nutrito per le sue radici siciliane. L’opera dialoga con la vita quotidiana del paese, visibile già dal centro storico e incorniciata nella suggestiva atmosfera barocca che caratterizza Sant’Agata di Militello, trasformando così il muro in una testimonianza viva e duratura dell’eredità del Pippo Nazionale.

Spettacolo: Ultime notizie

Andrea Pucci, dopo rinuncia a Sanremo evento annullato da Conad

Spettacolo

Dopo la rinuncia preventiva al Festival di Sanremo 2026, Andrea Pucci comunica l’annullamento di...

Il K-pop conquista Leolandia con il K-Arnevale

Spettacolo

Il parco a tema inaugura la 55esima stagione con uno speciale Carnevale ispirato al fenomeno...

Tiziano Ferro ospite al festival di Sanremo 2026: l'annuncio di Conti

Musica

L'artista sarà il super-ospite della prima serata della kermesse canora in programma da martedì...

Giorno del Ricordo, tre film che raccontano la tragedia delle foibe

Cinema

In occasione della ricorrenza civile del 10 febbraio, questo approfondimento prende in esame film...

Gregoraci festeggia il compleanno con l'ex marito. FOTO

Spettacolo

La conduttrice e showgirl, domenica 8 febbraio, ha festeggiato i suoi 46 anni in un ristorante...

Spettacolo: Per te