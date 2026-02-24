La prima serata di Sanremo 2026, conferenza stampa e anticipazioni

Introduzione
E finalmente il Festival di Sanremo inizia (LA DIRETTA). Questa sera tutti gli artisti in gara saliranno sul palco dell'Ariston. Ad anticipare cosa accadrà ai 1492 giornalisti accreditati e provenienti da tutto il mondo, sono il conduttore e direttore artistico Carlo Conti, il conduttore del Dopo Festival Nicola Savino, Can Yaman, Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi. Prima di entrare nel tema della serata d'esordio Carlo Conti ricorda Maurizio Costanzo morto tre anni fa.
Quello che devi sapere
YAMAN: "SONO SINGLE, SPERO DI NON FARE CASINI. NESSUN CASO IN TURCHIA"
Can Yaman, l'attore che ha interpretato Sandokan, ha assicurato di essere single, con grande gioia del mondo femminile, e sul Festival ha detto che "mi sono preparato non pensando se no mi emozionavo troppo; ieri ero in Spagna a girare una serie e infatti sono arrivato da poco e sono stanchissimo ma sono pronto per questa nuova esperienza, non so che farò, spero solo di non fare casini". In merito alla vicenda giudiziaria che lo ha visto coinvolto ha precisato che "non c'è un caso, erano dei controlli routine che stanno ancora continuando a fare a tutti quanti in Turchia, è un periodo così per la Turchia, stanno controllando tutti. Per me non c'è stato un caso, mi hanno controllato, sono risultato negativo, mi hanno liberato meno di 24 ore, quindi non c'è un caso come si è detto".
STASERA L'INCONTRO TRA I DUE SANDOKAN CAN YAMAN E KABIR BEDI
A sorpresa Carlo Conti annuncia che la prima serata del Festival ospiterà l'incontro tra i due Sandokan, Can Yaman e Kabir Bedi. Tornando all'Ariston, Yaman spiega che "di Sanremo mi spaventa tutto ma faccio finta di essere rilassato, sono bravo a mascherare le mie vulnerabilità. Sul palco non canto, lo farò un giorno se dovessi interpretare un ruolo canoro in un film, ma devono pagarmi bene per rischiare una brutta figura. Aggiungo che apprezzo molto Laura Pausini". In merito alla seconda stagione di Sandokan racconta che "la seconda stagione la giriamo in estate anche se le ultime notizie dicono che forse slitterà perché essendo andata benissimo la prima servono altri tipi di budget e dunque serve più tempo. Io avrei voluto girare le tre stagioni consecutivamente perché anche gli attori invecchiano".
CARLO CONTI PRESENTA LA PRIMA SERATA, OSPITE OLLY
E' molto diverso, spiega il conduttore, rispetto all'anno scorso perché si è spostato in avanti come calendario e c'è anche il calcio come competitor. Ma Carlo Conti resta tranquillo. Ospite Olly all'Ariston, al Suzuki Stage ci sarà Gaia e sulla Costa Crociere inizia la settimana di Max Pezzali. Questo l'ordine di uscita (LA SCALETTA): Ditonellapiaga, Michele Bravi, Sayf, Mara Sattei, Dargen D'Amico, Arisa, Luché, Tommaso Paradiso, Elettra Lamborghini, Patty Pravo, Samurai Jay, Raf, J-Ax, Fulminacci, Levante, Fedez e Masini, Ermal Meta, Serena Brancale, Nayt, Malika Ayane, Eddie Brock, Sal Da Vinci, Enrico Nigiotti, Tredicipietro, Bambole di Pezza, Chiello, Maria Antonietta e Colombre, Leo Gassmann, Francesco Renga, LDA e Aka Seven. Invece le semifinali delle Nuove Proposte vedranno confrontarsi Nicolò Filippucci e Angelica Bove e poi Mazzariello e Blind, El Ma e Soniko
CARLO CONTI: "HO SENTITO ANDREA PUCCI MA NON SE LA SENTE"
Carlo Conti lo ha invitato ma Andrea Pucci (COSA E' SUCCESSO) non se la sente: "Sono certo che nei prossimi mesi dimostrerà il suo valore". Tornando al Festival Conti sottolinea che questo è un Festival cristiano e democratico e non è vero che i testi sono leggeri: veniamo da una storia di Partigiani che ci hanno dato la libertà. Il mio auspicio è che tutti i paesi del mondo, soprattutto quelli in guerra, possano avere il loro Festival un giorno; sotto traccia nelle canzoni ci sono testi importanti, porteremo riflessioni che portano a ragionare. In una serata parleremo di bullismo e in un'altra delle nuove dipendenze che non sono sola la droga ma anche i social e i telefonini"
APERTI SU UNA EVENTUALE PARTECIPAZIONE DI ADRIANO CELENTANO
Qualora ci fossero i presupposti per avere ospite Adriano Celentano se ne parlerebbe, dunque nessun pregiudizio. Carlo Conti, che in alcuni passaggi, parla già da ex dell'Ariston, spiega come oggi ognuno possa costruirsi un suo palinsesto personale e aggiunge che "la vera responsabilità è sulla scelta delle canzoni, è fondamentale la collaborazione con le case discografiche che si fanno cura di fare già una pre-selezione. Per il resto Sanremo è un programma televisivo. Il grande cambiamento ci fu nel mio Sanremo del 2017. Ciò detto gli ultimi giorni prima di ufficializzare i nomi non ci dormo"
L'APERTURA SARA' CON LA VOCE DI PIPPO BAUDO
L'annuncio lo ha dato Carlo Conti in chiusura di conferenza stampa: la prima serata del Festival si aprirà con la voce di Pippo Baudo, cui è dedicata l'intera rassegna sanremese, che dirà: "Benvenuti al Teatro Ariston". La scenografia si adatta a ogni brano in gara, attraverso un lavoro sulle grafiche ogni canzone avrà una sua identità.