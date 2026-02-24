La prima serata di Sanremo 2026, conferenza stampa e anticipazioni

Can Yaman, l'attore che ha interpretato Sandokan, ha assicurato di essere single, con grande gioia del mondo femminile, e sul Festival ha detto che "mi sono preparato non pensando se no mi emozionavo troppo; ieri ero in Spagna a girare una serie e infatti sono arrivato da poco e sono stanchissimo ma sono pronto per questa nuova esperienza, non so che farò, spero solo di non fare casini". In merito alla vicenda giudiziaria che lo ha visto coinvolto ha precisato che "non c'è un caso, erano dei controlli routine che stanno ancora continuando a fare a tutti quanti in Turchia, è un periodo così per la Turchia, stanno controllando tutti. Per me non c'è stato un caso, mi hanno controllato, sono risultato negativo, mi hanno liberato meno di 24 ore, quindi non c'è un caso come si è detto".