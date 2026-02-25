Sanremo 2026, la classifica parziale dopo la seconda serata

Introduzione
Anche nella serata di mercoledì 25 febbraio non c'è stata una classifica vera e propria. Solamente i cinque più votati, in ordine sparso, questa volta da televoto e giuria delle radio.
Quello che devi sapere
La classifica parziale dopo la seconda serata
Nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 hanno votato il pubblico da casa e la giuria delle radio. Questi, in ordine sparso, i cinque cantanti più votati (dei 15 che si sono esibiti):
- Tommaso Paradiso
- LDA & AKA 7even
- Nayt
- Fedez e Masini
- Ermal Meta
Tommaso Paradiso ha portato sul palco I romantici, una ballata contemporanea che segna il suo debutto sanremese e rappresenta una dolcissima dedica alla figlia Anna. Il brano parla di chi si ferma ancora a guardare il cielo e i treni che passano, di chi sceglie di restare sensibile anche quando sarebbe più semplice indurirsi. Al centro c'è la promessa di essere un padre presente, spezzando la freddezza ereditata dal passato. LDA & AKA 7even con Poesie clandestine raccontano un amore carnale, viscerale e totalizzante. Il brano parla di due protagonisti che vivono un sentimento pieno di contraddizioni: si desiderano ma faticano a intrecciarsi davvero, restando sospesi tra desiderio e impossibilità. Nayt, con la sua Prima che, esplora il desiderio di mostrarsi all'altro nel modo più sincero possibile, prima che maschere, schermi e convenzioni sociali corrompano l'essenza dell'incontro. Fedez e Masini con Male necessario, portano a Sanremo la vulnerabilità, la fragilità e il coraggio di non scappare più dal "silenzio che è un rumore". Al centro, una riflessione sulla paternità e sulla responsabilità verso i figli. Infine, Stella Stellina di Ermal Meta è una ninna nanna struggente dedicata a una bimba palestinese vittima del conflitto a Gaza. Il brano, che parla della guerra e dei bambini che soffrono, si conclude con un messaggio potente pronunciato dall'artista al termine dell'esibizione: "I bambini dovrebbero fare rumore, non silenzio".
La classifica parziale dopo la prima serata
Martedì 25 febbraio, la sala stampa ha votato i suoi cinque artisti preferiti (in ordine sparso):
- Arisa
- Fulminacci
- Serena Brancale
- Ditonellapiaga
- Fedez e Masini
Arisa, alla sua ottava partecipazione al Festival di Sanremo, con Magica favola racconta l'infanzia, i primi amori, le ferite, la stanchezza e il desiderio di pace. Fulminacci, alla sua seconda partecipazione, porta un brano (Stupida fortuna) pensato per “veleggiare sulla paura del futuro”. Serena Brancale gareggia con Qui con me, una canzone dolce e malinconica, dedicata alla madre scomparsa. Ditonellapiaga, con Che fastidio!, esprime il disagio e la frustrazione di chi non si riconosce nelle ipocrisie sociali, nelle mode e nelle convenzioni. Mentre Fedez e Masini, che proprio all'Ariston hanno dato inizio al loro sodalizio, in Male necessario cantano la speranza. La resilienza. E la paternità.
Cosa succederà nelle prossime serate
Giovedì 26 febbraio, si esibiranno gli artisti che - nella serata di mercoledì 25 - non si sono esibiti. A votare saranno, ancora una volta, per il 50% il televoto e per il 50% la giuria delle radio. Venerdì 27 sarà la volta delle cover, e si giocherà una gara a parte: televoto, sala stampa e giuria delle radio. avranno rispettivamente un peso del 34%, 33% e 33%. Il vincitore della serata dei duetti non inciderà sulla classifica generale. Sabato 28 febbraio torneranno ad esibirsi tutti e trenta gli artisti: il televoto peserà per il 34%, la sala stampa per 33% e la giuria delle radio per il 33%. I primi cinque classificati si esibiranno nuovamente, e saranno sottoposti al televoto di pubblico, sala stampa e radio nelle stesse percentuali.