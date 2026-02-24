Introduzione
Dopo il nono posto con Dove si balla nel 2022 e la ventesima posizione con Onda alta nel 2024, Dargen D’Amico è tornato in gara per la terza volta con Ai Ai (IL RACCONTO LIVE DELLA SERATA - LA SCALETTA).
Quello che devi sapere
L'esibizione di Dargen D’Amico con Ai Ai
Occhiali da mosca ingoiellati e abito Mordecai con fantasia da parquet, per il look Dargen D'Amico rimane fedele a se stesso (I LOOK DELLA PRIMA SERATA) per presentare Ai Ai. Ironico e disilluso come sempre, un po' giullare, punge e arriva dritto al punto, raccontando i drammi sociali del nostro tempo con un pezzo che ha tanto rap dentro, soprattutto nelle strofe. Il cantautorato pop di Dargen ritrova le sue origini hip hop. Fabrizio Basso, critico musicale di Sky TG24, lo definisce il Tex Willer del rap, gli attribuisce il merito di non fare giri di parole e gli dà 7 (LE PAGELLE DELLA PRIMA SERATA)
Ai Ai, il testo della canzone di Dargen D’Amico
Prima di entrare in casa
Stavo un'ora a cercare di toglier la sabbia
Autostrada Adriatica
Dalla costa si vede l'Africa e lei che si tuffa
Ti prego, guardala
Ha più curve di Gardaland
Quando mi ha detto che tornerà in Francia
Uffa
Ho avuto il mal di pancia Ai Ai
Ai Ai,
Cosa mi fai?
Mi dici vieni qui e poi te ne vai (Ai Ai)
- Bye Bye
Ma come - Bye ?
Ho perso il tuo contatto, me lo ridai?
Ai Ai
Il Bel Paese ha così buongusto
Che pure il meteo non è mai brutto
E uno stivale però da diva
Che si fa il bagno nell'olio d'oliva
Dice il Vangelo - Darai da bere
A chi è straniero ma ha le stesse vene
Prendi sul serio una bollicina
E via il pensiero via la pellicina
Ho letto sul giornale
Che certe cose non puoi ancora farle con l'AI
La pelle dà un effetto eccezionale
Mi hai fatto stare proprio bene, me lo rifai?
Ai Ai
Rip. ritornello
Ho litigato con un dj
Suonava solo la hit parade
Sai, se metti le canzoni giuste
La festa vola come Nureyev (Ai Ai)
In Italia, troppa arte
Piedi più belli delle scarpe
Prendiamo un giorno di riposo
Dai, trova il modo, Carlos Raposo
Ho letto sul giornale
Che certe cose non puoi ancora farle con l'AI
La pelle dà un effetto eccezionale
Mi hai fatto stare proprio bene, me lo rifai?
Ai Ai
Rip. ritornello
Ho fatto un brutto sogno
Ma sembrava reale
Mi bagnavo nel mare
Però ne uscivo sporco
E giravamo il mondo
Però senza toccare
Mi ha fatto molto male
Ma mi è piaciuto molto
Ama ciò che non ti piace
È la chiave per la pace
Ma la password salvata mi sembra sbagliata
O la linea è saltata e ci prende fuoco
casa
A me mi ha rovinato la rete
Altrimenti avrei fatto il prete
Avrei lasciato il paese fuggendo via
A cercare fortuna in Albania
Rip. ritornello
Me lo ridai?
Ai Ai
Me lo ridai?
Ai Ai
Me lo ridai?
Ai Ai
Me lo ridai?
Ai Ai
Il significato della canzone di Dargen D’Amico a Sanremo 2026
Dargen D’Amico ha anticipato su Ai Ai: “È una canzone di musica italiana che si ispira alla biodiversità delle regioni per stimolare una musica biologica”.
Dargen D’Amico alla sua terza partecipazione a Sanremo
Dal primo album Musica senza musicisti del 2006 al più recente Ciao America del 2024, nel corso degli anni Dargen D’amico si è affermato come uno degli artisti più popolari della scena italiana. Ricordiamo anche alcune collaborazioni: Cinema spento con Ana Mena, Nullatenente con Massimo Pericolo e Jake la Furia, L’amore a modo mio con J-Ax. Nella serata delle cover Dargen D’Amico si esibirà con Su di noi con Pupo e Fabrizio Bosso.
Chi sono gli autori della canzone di Dargen D’Amico
Testo di Jacopo Matteo Luca D’Amico (Dargen D’Amico). L’artista ha firmato anche la musica con Gianluigi Fazio, Pietro Bagni ed Edwyn Roberts.
Ed. Giada Mesi/Edizioni Curci