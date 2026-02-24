Occhiali da mosca ingoiellati e abito Mordecai con fantasia da parquet, per il look Dargen D'Amico rimane fedele a se stesso (I LOOK DELLA PRIMA SERATA) per presentare Ai Ai. Ironico e disilluso come sempre, un po' giullare, punge e arriva dritto al punto, raccontando i drammi sociali del nostro tempo con un pezzo che ha tanto rap dentro, soprattutto nelle strofe. Il cantautorato pop di Dargen ritrova le sue origini hip hop. Fabrizio Basso, critico musicale di Sky TG24, lo definisce il Tex Willer del rap, gli attribuisce il merito di non fare giri di parole e gli dà 7 (LE PAGELLE DELLA PRIMA SERATA)