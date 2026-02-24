Sanremo 2026, Patty Pravo con Opera. Testo e recensione della canzone

Introduzione
Undicesima partecipazione in gara per Patty Pravo con la sua Opera. Nella serata delle cover, Patty Pravo omaggerà l’amica Ornella Vanoni sulle note del brano Ti lascio una canzone. Sul palco Timofej Andrijashenko, primo ballerino del Teatro alla Scala di Milano (IL RACCONTO LIVE DELLA SERATA - LA SCALETTA).
Quello che devi sapere
L'esibizione di Patty Pravo con Opera
Grande ritorno sul palco del Teatro Ariston: una elegantissima Patty Pravo (I LOOK DELLA PRIMA SERATA) è accolta dalla standing ovation che si riserva alle icone della musica. Nei giorni precedenti al Festival aveva criticato le colleghe di oggi per la scarsa capacità di essere "interpreti". Opera, scritta da Giovanni Caccamo, dimostra che lei sa esserlo ancora. Convincente per i fan, suona come una canzone fuori dal tempo: avrebbe potuto essere presentata anche ai Festival dei tempi passati. Per il critico musicale di Sky TG24 Fabrizio Basso, la sua esibizione vale un 6+, con quel + per la sua storia (LE PAGELLE DELLA PRIMA SERATA)
Opera, il testo della canzone di Patty Pravo
Sulla terra siamo soli,
solitari in compagnia,
circondati da parole, parole,
affidati a un'utopia.
Siamo santi e peccatori,
naviganti e sognatori,
un po' satelliti,
filosofi del niente.
Semplicemente la vita,
semplicemente follia.
Cantami ancora il presente,
nella vanità, io sono Musa, colore tagliente e poi Opera, l’Opera.
Ho viaggiato per il mondo
tra oasi, deserti, e misteriose profezie
dove il tempo è sospensione dell'eternità.
Ma poi sono le emozioni che ci cambiano,
che ci spingono ad andare via da noi
verso un'altra dimensione, tralasciando la ragione.
Rip. ritornello
lo canto alla notte, respiro la notte,
cammino di notte;
sono Musa, colore tagliente e poi Opera
Il significato della canzone di Patty Pravo a Sanremo 2026
Patty Pravo ha parlato del brano durante la sua partecipazione a Sarà Sanremo: “Porto una canzone che amo molto e che è nata da un sogno perché tutti noi siamo delle opere d’arte. Quindi, è un’opera che comprende tutti e speriamo in un grande amore”.
Patty Pravo alla sua undicesima partecipazione a Sanremo
Undicesima partecipazione in gara per Patty Pravo. Nel corso degli anni l’artista ha proposto brani entrati nella storia della musica: La spada nel cuore presentato in doppia esecuzione con Little Tony nel 1970, Per una bambola nel 1984, Pigramente signora nel 1987, I giorni dell’armonia nel 1995, …e dimmi che non vuoi morire nel 1997, L’immenso nel 2002, E io verrò un giorno là nel 2009, Il vento e le rose nel 2011, Cieli immensi nel 2016, Un po’ come la vita in duetto con Briga nel 2019. Migliori piazzamenti: il quinto posto nel 1970 e la sesta posizione nel 2016. Nella serata delle cover, in scena venerdì 27 febbraio, Patty Pravo omaggerà l’amica Ornella Vanoni sulle note del brano Ti lascio una canzone. Sul palco Timofej Andrijashenko, primo ballerino del Teatro alla Scala di Milano.
Chi sono gli autori della canzone di Patty Pravo
Giovanni Caccamo ha firmato testo e musica del brano. Il cantautore, classe 1990, ha trionfato con Ritornerò da te nella sezione delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2015.
Ed. Ala Bianca Group/BMG Rights Management (Italy)/
Nar International/Nelida Music Publishing