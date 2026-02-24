In occasione dell’annuncio del titolo del brano, il cantautore ha spiegato sul suo profilo Instagram: “È un canto di resistenza, di speranza, nonostante tutto”. La canzone sarà inclusa nel nuovo album Funzioni Vitali in uscita il 27 febbraio. L’artista ha raccontato:“Probabilmente è quello che mi ha dato e contemporaneamente tolto di più. In diversi momenti mi sono ritrovato faccia a faccia con altri me, alcuni già conosciuti, altri no. Mi sono perso più volte e ritrovato non sempre intero. Alla fine, però, è stato solo un lungo sogno, così vero come solo alcuni sogni sanno esserlo”.