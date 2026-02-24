Offerte Sky
Sanremo 2026
Sanremo 2026, Ermal Meta con Stella stellina. Il testo e la recensione della canzone

©Ansa

Introduzione

Ermal Meta torna in gara con il brano Stella Stellina. L’artista a e Dardust si esibiranno della serata delle cover, in programma venerdì 27, con il brano Golden Hour. Il 27 febbraio Ermal Meta pubblicherà il nuovo album Funzioni Vitali: “In diversi momenti mi sono ritrovato faccia a faccia con altri me, alcuni già conosciuti, altri no. Mi sono perso più volte e ritrovato non sempre intero. Alla fine, però, è stato solo un lungo sogno” (IL RACCONTO LIVE DELLA SERATA - LA SCALETTA).

Quello che devi sapere

L'esibizione di Ermal Meta con Stella stellina

Stella stellina di Ermal Meta è la prima parentesi davvero politica di questo Festival: una filastrocca che parla di Gaza e di bambini che non ci sono più. La produzione sapiente di Dardust incornicia alla perfezione il testo non scontato. Dal vivo funziona e la sensazione è che sarà così anche fuori dall'Ariston. Per Fabrizio Basso, critico musicale di Sky TG24, è "una preghiera laica da breviario dell'umanità" e il voto oscilla tra l'8 e il 9 (LE PAGELLE DELLA PRIMA SERATA - I LOOK DELLA PRIMA SERATA)

Stella stellina, il testo della canzone di Ermal Meta

Stella Stellina

La notte si avvicina

Non basta una preghiera

Per non pensarci più

Dalla collina si attende primavera

Ma non c'è quel che c'era

Non ci sei più tu

Ho trovato la tua bambola

Mi è sembrato di vederti ancora

Eri così piccola

La stringevi fino a sera

È passata già un'eternità

O solamente un'ora

Da quando nel cielo una nuvola

Risale dalla tua casa, dalla mia casa

Ho cercato di strapparmi il cuore

Perché senza non si muore

Ma ho avuto paura nel mentre

Di non sentire più niente

Ho pensato anche di scappare

Da una terra che non ci vuole

Ma non so dove andare

Tra muri e mare non posso restare

Fiori in un cortile con le pietre intorno

Come le farfalle hai vissuto un giorno

Figlia di nessuno, melodia di un canto

Quello della gente che ti ha amato tanto

Oh, mia bambina, la notte è nera nera

La rabbia e la preghiera non basteranno più

Dalla collina verrà una primavera

Nel vento della sera ci sarai pure tu

Non ti ho dimenticato

Aspetto il tuo ritorno

Come le farfalle

Hai vissuto solo un giorno

 

Ti potrebbe interessare anche: Tutti i testi delle canzoni in gara a Sanremo 2026

Il significato della canzone di Ermal Meta a Sanremo 2026

In occasione dell’annuncio del titolo del brano, il cantautore ha spiegato sul suo profilo Instagram: “È un canto di resistenza, di speranza, nonostante tutto”. La canzone sarà inclusa nel nuovo album Funzioni Vitali in uscita il 27 febbraio. L’artista ha raccontato:“Probabilmente è quello che mi ha dato e contemporaneamente tolto di più. In diversi momenti mi sono ritrovato faccia a faccia con altri me, alcuni già conosciuti, altri no. Mi sono perso più volte e ritrovato non sempre intero. Alla fine, però, è stato solo un lungo sogno, così vero come solo alcuni sogni sanno esserlo”.

Ermal Meta alla sua sesta partecipazione a Sanremo

Sesta partecipazione per Ermal Meta. Il cantautore ha presentato Buio e luce come membro del gruppo La Fame di Camilla nella sezione delle Nuove Proposte nel 2010, Odio le favole nelle Nuove Proposte del 2016, Vietato morire nel 2017, Non mi avete fatto niente in duetto con Fabrizio Moro nel 2018 e infine Un milione di cose da dirti nel 2021. Dopo la vittoria nel 2018, Fabrizio Moro ed Ermal Meta sono a volati a Lisbona conquistando la quinta posizione all’Eurovision Song Contest 2018.

Chi sono gli autori della canzone di Ermal Meta

Testo di Ermal Meta. Il cantautore ha curato anche la musica con Dardust e Giovanni Pollex. Ermal Meta e Dardust si esibiranno della serata delle cover, in programma venerdì 27, con il brano Golden Hour.
 

Ed. Tadi & Bali Music Publishing/
Universal Music Publishing Ricordi/
DRD/Warner Chappell Music Italiana

 

Chi è Ermal Meta

