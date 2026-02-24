Ti scatterò una foto, La differenza tra me e te, Lo Stadio, Perdono: per sette minuti, Tiziano Ferro canta insieme a tutto l'Ariston. La sua ultima canzone, Sono un grande, è una (meritata) autocelebrazione. La celebrazione di un artista, e di un uomo, che ha scelto di mostrare la sua unicità, di vivere la sua vita oltre il giudizio e il pregiudizio, di costruirsi e di ricostruirsi pezzo dopo pezzo. Anche quando sembrava impossibile. "Quindici anni fa non avrei potuto chiamare un disco così perché molti l'avrebbero attaccato invece adesso c'è il rispetto per quello che cerchi di fare. Mi sono tolto la soddisfazione di dirmi sono un grande, per quello che è successo e per quello che non è successo. Il mondo sta cambiando e le nuove generazioni iniziano a celebrare l'unicità, la diversità e la forza della propria unicità", ha detto l'artista.