Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale sul Festival di Sanremo
Arrow-link
Arrow-link

Sanremo 2026, nasce Casa Vessicchio: un nuovo spazio tra musica, arte e creatività

Musica

Durante la 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana, a Sanremo apre uno spazio dedicato alla creatività, alla formazione e all’incontro tra le arti. Un progetto pensato per diventare un luogo vivo di scambio culturale, talento e condivisione, in memoria del celebre maestro d'orchestra

Dal 23 al 28 febbraio, in occasione della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana, a Sanremo (Imperia) prende vita Casa Vessicchio (Lungomare Vittorio Emanuele II, 31), un progetto ideato e voluto dal Maestro Peppe Vessicchio, scomparso lo scorso 8 novembre. Pensata come uno spazio aperto alla creatività, alla formazione e all’incontro tra le arti, Casa Vessicchio nasce nel pieno rispetto della visione del Maestro, condivisa e realizzata in accordo con la famiglia Vessicchio: un luogo di vita, arte, divulgazione e scambio, dove cultura e creatività dialogano naturalmente con la convivialità, il buon cibo e il buon vino.

Un hub per i talenti emergenti

Durante la settimana sanremese, Casa Vessicchio ospiterà diversi format, affermandosi come punto di riferimento per artisti, appassionati e professionisti, e come ambiente capace di unire formazione, intrattenimento e valorizzazione dei talenti emergenti. Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire opportunità concrete ai giovani artisti e a chi desidera avvicinarsi al mondo dell’arte, una missione che Peppe Vessicchio aveva da tempo fatto propria anche attraverso il suo impegno alla Peparini Academy. Casa Vessicchio è ideata da Peppe Vessicchio, Niccolò Petitto e Andrea Rizzoli, ed è organizzata da Enpi Entertainment e We Agency, in collaborazione con la famiglia Vessicchio e Andrea Rizzoli, con progetto grafico a cura di Bros Creative Studio.

Approfondimento

Festival di Sanremo 2026, Olly ospite della prima serata
Casa Vessicchio, hub per i talenti emergenti
FOTOGALLERY

©Ansa

Italian musician Beppe Vessicchio performs on stage at the Ariston theatre during the 70th Sanremo Italian Song Festival, Sanremo, Italy, 08 February 2020. The festival runs from 04 to 08 February. ANSA/ETTORE FERRARI
1/12
Approfondimenti

Peppe Vessicchio, chi era il direttore d'orchestra più amato a Sanremo

Nato a Napoli nel 1956, il compositore, morto a Roma all'età di 69 anni a causa di una polmonite, si era affermato come uno dei direttori d'orchestra e arrangiatori più riconoscibili nel panorama musicale italiano. Nella sua carriera ha collaborato con grandi nomi della canzone italiana e internazionale, da Gino Paoli a Roberto Vecchioni, Zucchero e Ornella Vanoni. Al grande pubblico era noto per aver diretto l'orchestra in diverse edizioni del Festival di Sanremo vincendo per quattro volte

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Anaconda: una commedia scacciapensieri che morde il cinema stesso

Paolo Nizza

Ricky Martin, la lettera a Bad Bunny sui Grammy Awards

Musica

"Vederti vincere tre Grammy Awards mi ha toccato profondamente. Non solo come artista, ma come...

Peppa Pig, il piccolo George protagonista di nuove avventure inclusive

Spettacolo

La nuova stagione della serie animata dedicata alla famiglia Pig introduce un’importante...

Lino Guanciale, i film e le serie tv più famosi. FOTO

Cinema

Attore del momento, amato dagli spettatori del piccolo e grande schermo, Lino Guanciale è tra i...

14 foto
Lino Guanciale nel corso del photocall di L'invisibile - La cattura di Matteo Messina Denaro a Roma, 27 gennaio 2026. Una serie in due serate in prima visione su Rai1 martedì 3 e mercoledì 4 febbraio. ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI

Bianca Balti nella Giornata contro il cancro racconta la sua battaglia

Spettacolo

La modella ha condiviso una serie di immagini che mettono a confronto il suo percorso personale...

Spettacolo: Per te