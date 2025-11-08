Offerte Sky
Italian musician Beppe Vessicchio performs on stage at the Ariston theatre during the 70th Sanremo Italian Song Festival, Sanremo, Italy, 08 February 2020. The festival runs from 04 to 08 February. ANSA/ETTORE FERRARI

Morto Peppe Vessicchio, la storia del direttore d’orchestra più amato a Sanremo. FOTO

Nato a Napoli nel 1956, il compositore, morto a Roma all'età di 69 anni a causa di una polmonite, si era affermato come uno dei direttori d'orchestra e arrangiatori più riconoscibili nel panorama musicale italiano. Nella sua carriera ha collaborato con grandi nomi della canzone italiana e internazionale, da Gino Paoli a Roberto Vecchioni, Zucchero e Ornella Vanoni. Al grande pubblico era noto per aver diretto l'orchestra in diverse edizioni del Festival di Sanremo vincendo per quattro volte

Peppe Vessicchio, chi era il direttore d'orchestra più amato a Sanremo

Peppe Vessicchio, da Meloni a Fabio Fazio: l’addio sui social. FOTO

Dal mondo dello spettacolo a quello della politica sono tanti gli omaggi rivolti a uno dei...

    Peppe Vessicchio, l’ultimo dono del maestro: Mozart per i ragazzi

    Lo aspettavano a Che Tempo Che Fa per presentare il suo libro su Mozart, ma il destino ha...

    Addio a Peppe Vessicchio, il maestro più amato di Sanremo

    Il mondo della musica piange Peppe Vessicchio, scomparso a 69 anni all’ospedale San Camillo di...

