Peppe Vessicchio, chi era il direttore d'orchestra più amato a Sanremo

Nato a Napoli nel 1956, il compositore, morto a Roma all'età di 69 anni a causa di una polmonite, si era affermato come uno dei direttori d'orchestra e arrangiatori più riconoscibili nel panorama musicale italiano. Nella sua carriera ha collaborato con grandi nomi della canzone italiana e internazionale, da Gino Paoli a Roberto Vecchioni, Zucchero e Ornella Vanoni. Al grande pubblico era noto per aver diretto l'orchestra in diverse edizioni del Festival di Sanremo vincendo per quattro volte