Peppe Vessicchio, l’ultimo dono del maestro: Mozart per i ragazzi

Lo aspettavano a Che Tempo Che Fa per presentare il suo libro su Mozart, ma il destino ha interrotto la melodia troppo presto. Con Bravo Bravissimo! Peppe Vessicchio lascia un testamento d’amore per la musica e per i più giovani: un racconto limpido, pieno di curiosità e poesia, in cui il maestro più amato della televisione accompagna i ragazzi alla scoperta del genio di Mozart e del potere segreto dell’armonia

Con Bravo Bravissimo! (Rizzoli, in libreria dal 28 ottobre), Vessicchio regala ai lettori più giovani un racconto chiaro, narrativo, pieno di esempi concreti e passione. Al centro, c’è la storia di Wolfgang Amadeus Mozart, il “fanciullo geniale” che suonava a tre anni e componeva a cinque. Ma, come scriveva il maestro, non si tratta solo di conoscere Mozart: si tratta di imparare ad ascoltare .

“Lo aspettavo a Che Tempo Che Fa per il libro su Mozart”, ha detto Fabio Fazio, incredulo per la sua improvvisa scomparsa. Ed è difficile trovare parole migliori per descrivere Peppe Vessicchio: un uomo che ha saputo trasformare l’armonia in linguaggio universale.

Il direttore d’orchestra più amato d’Italia

Dalle serate di Sanremo ai banchi di Amici, dai programmi dedicati ai talenti giovanili alla ricerca sull’“armonia naturale”, Vessicchio ha attraversato la cultura popolare con un rigore raro. Sempre sorridente, sempre pronto a spiegare una fuga di Bach come fosse una fiaba, ha unito l’alta musica alla quotidianità, dimostrando che la bellezza non ha bisogno di gerarchie.

Autore del fortunato La musica fa crescere i pomodori, aveva trasformato la divulgazione in poesia, e la scienza acustica in stupore. Bravo Bravissimo! ne è l’erede spirituale, un ponte tra i grandi compositori e i ragazzi di oggi.