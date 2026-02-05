Festival di Sanremo 2026, Olly ospite della prima serata

Secondo quanto rivelato da Fanpage, il cantante di Balorda Nostalgia sarà il super ospite della prima serata della 76esima edizione della kermesse musicale. A marzo Olly tornerà in concerto con un nuovo tour nei palazzetti
Stando a quanto riportato da Fanpage, Olly (FOTO) sarà il super ospite della prima serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo aver trionfato con Balorda Nostalgia alla kermesse musicale dello scorso anno, il giovane cantautore tornerà sul palco del Teatro Ariston. Attesa per l’annuncio ufficiale.
festival di sanremo 2026, il ritorno di olly
In attesa della conferma ufficiale da parte del diretto interessato, Olly sarebbe stato scelto come super ospite della serata inaugurale dell’edizione 2026 del Festival di Sanremo. Secondo quanto rivelato da Fanpage, il cantautore tornerà quindi sul palco del Teatro Ariston. Nel 2025 l’artista ha trionfato con il brano Balorda Nostalgia affermandosi definitivamente nel panorama musicale italiano.
Dopo la vittoria al Festival di Sanremo, Olly ha portato la sua musica in giro per l’Italia conquistando anche numerosi riconoscimenti. In occasione dell’inizio del nuovo anno, l’artista ha scritto sul suo profilo Instagram che conta oltre un milione di follower: “Tutta vita e Balorda Nostalgia sono l’album e il singolo più venduti del 2025. È stato un anno folle di vita vera e a volte assurda, e il 2026 non sarà sicuramente da meno”.
A marzo Olly tornerà in concerto dando il via al tour dal palco del Palazzo del Turismo di Jesolo. Successivamente, il cantautore si esibirà in numerose città italiane: da Firenze a Bari passando per Pesaro, Torino, Roma ed Eboli. Questo il calendario della tournée:
- 7 marzo - Jesolo, Palazzo del Turismo
- 8 marzo - Jesolo, Palazzo del Turismo
- 10 marzo - Firenze, Nelson Mandela Forum
- 11 marzo - Firenze, Nelson Mandela Forum
- 13 marzo - Pesaro, Vitrifrigo Arena
- 16 marzo - Casalecchio di Reno, Unipol Arena
- 18 marzo - Torino, Inalpi Arena
- 20 marzo - Assago, Unipol Forum
- 22 marzo - Torino, Inalpi Arena
- 25 marzo - Roma, Palazzo dello Sport
- 26 marzo - Roma, Palazzo dello Sport
- 28 marzo - Eboli, Palasele
- 30 marzo - Bari, Palaflorio
Olly chiuderà la ricca serie di appuntamenti live con cinque grandi concerti estivi: il 18, il 20 e il 21 giugno allo stadio Luigi Ferraris di Genova, il 30 giugno all’Ippodromo delle Capannelle di Roma e il 3 luglio alla Reggia di Caserta.
In queste settimane Carlo Conti sta svelando i dettagli della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Il conduttore, affiancato da Laura Pausini, presenterà la kermesse musicale da martedì 24 a sabato 28 febbraio. Presenti Can Yaman e Achille Lauro, rispettivamente co-conduttori della prima e della seconda serata. Annunciato anche Gianluca Gazzoli per la gara delle Nuove Proposte. Max Pezzali (FOTO) in collegamento dalla Costa Toscana nel corso di tutte le cinque serate.
