Festival di Sanremo 2026, Olly ospite della prima serata

festival di sanremo 2026, il ritorno di olly

In attesa della conferma ufficiale da parte del diretto interessato, Olly sarebbe stato scelto come super ospite della serata inaugurale dell’edizione 2026 del Festival di Sanremo. Secondo quanto rivelato da Fanpage, il cantautore tornerà quindi sul palco del Teatro Ariston. Nel 2025 l’artista ha trionfato con il brano Balorda Nostalgia affermandosi definitivamente nel panorama musicale italiano.

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo, Olly ha portato la sua musica in giro per l’Italia conquistando anche numerosi riconoscimenti. In occasione dell’inizio del nuovo anno, l’artista ha scritto sul suo profilo Instagram che conta oltre un milione di follower: “Tutta vita e Balorda Nostalgia sono l’album e il singolo più venduti del 2025. È stato un anno folle di vita vera e a volte assurda, e il 2026 non sarà sicuramente da meno”.