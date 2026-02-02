Sanremo 2026, Can Yaman co-conduttore della prima serata

Carlo Conti sceglie Instagram per annunciare Can Yaman come co-conduttore della prima serata di Sanremo 2026. L’attore turco salirà sul palco del Teatro Ariston martedì 24 febbraio, affiancando il direttore artistico e Laura Pausini. Una scelta che lega il Festival al successo della serie Sandokan
Il segnale ufficiale è arrivato nel pomeriggio dal profilo Instagram di Carlo Conti. Un'immagine che non lascia spazio a dubbi: il volto del conduttore sovrapposto a quello di Sandokan. È la conferma che Can Yaman sarà il co-conduttore della serata d'apertura del Festival di Sanremo 2026. (LO SPECIALE) L’attore turco, 36 anni, dividerà il palco con Conti e Laura Pausini, aggiungendo un volto internazionale al debutto della 76esima edizione.
La squadra dei co-conduttori
Il mosaico di Conti definisce i ruoli anche per le giornate successive. Oltre alla Pausini, la squadra ufficiale conta già il nome di Achille Lauro, scelto come co-conduttore della seconda serata di mercoledì 25 febbraio. Per la gestione della gara delle Nuove Proposte, il direttore artistico sarà invece affiancato da Gianluca Gazzoli, mentre la guida del DopoFestival è stata affidata a Nicola Savino, che sarà accompagnato da Aurora Leone dei The Jackal
I fatti della prima serata
Il ruolo di Yaman non sarà limitato a un'apparizione rapida. L'agenzia Rai conferma che l'attore sarà presente sul palco per l'intera durata della serata inaugurale. Il debutto prevede l'ascolto di tutti i trenta brani in gara, votati esclusivamente dalla giuria della sala stampa, tv e web. Per Yaman, attualmente impegnato in Spagna sul set del thriller El laberinto de las mariposas, si tratta della prima prova alla conduzione di un evento in diretta sulla tv italiana.
©Getty
Festival di Sanremo 2026, tutti i cantanti e i titoli delle canzoni
Domenica 14 dicembre i trenta Big hanno preso parte all’appuntamento di Sarà Sanremo. Gli artisti hanno finalmente svelato i titoli delle canzoni in gara alla settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio con la conduzione di Carlo Conti