Sanremo 2026, Can Yaman co-conduttore della prima serata

Carlo Conti sceglie Instagram per annunciare Can Yaman come co-conduttore della prima serata di Sanremo 2026. L’attore turco salirà sul palco del Teatro Ariston martedì 24 febbraio, affiancando il direttore artistico e Laura Pausini. Una scelta che lega il Festival al successo della serie Sandokan

Il segnale ufficiale è arrivato nel pomeriggio dal profilo Instagram di Carlo Conti. Un'immagine che non lascia spazio a dubbi: il volto del conduttore sovrapposto a quello di Sandokan. È la conferma che Can Yaman sarà il co-conduttore della serata d'apertura del Festival di Sanremo 2026. (LO SPECIALE) L’attore turco, 36 anni, dividerà il palco con Conti e Laura Pausini, aggiungendo un volto internazionale al debutto della 76esima edizione.

La squadra dei co-conduttori Il mosaico di Conti definisce i ruoli anche per le giornate successive. Oltre alla Pausini, la squadra ufficiale conta già il nome di Achille Lauro, scelto come co-conduttore della seconda serata di mercoledì 25 febbraio. Per la gestione della gara delle Nuove Proposte, il direttore artistico sarà invece affiancato da Gianluca Gazzoli, mentre la guida del DopoFestival è stata affidata a Nicola Savino, che sarà accompagnato da Aurora Leone dei The Jackal Approfondimento Pagelle Sanremo 2026, i nostri preascolti delle canzoni