Sanremo 2026, da Mattarella Carlo Conti, Pausini e i Big di Sanremo

Sanremo sbarca al Colle. Per la prima volta in settantasei anni, il Presidente della Repubblica riceverà i protagonisti del Festival nel pieno della manifestazione. L'appuntamento è per venerdì 13 febbraio, quando Carlo Conti, Laura Pausini e tutti i cantanti in gara varcheranno il portone del Quirinale. La notizia è stata data dallo stesso Conti con un breve video su Instagram

Carlo Conti ha scelto i social per dare la notizia. In un video registrato sul cellulare, il conduttore ha spiegato che la mattina di venerdì 13 febbraio la squadra del Festival di Sanremo ( LO SPECIALE ) salirà al Quirinale. “Dopo 76 edizioni per la prima volta i protagonisti di Sanremo saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica”, ha detto Conti. Nel messaggio parla di una gioia vera e di un momento di forte emozione per tutto il gruppo di lavoro.

Chi salirà al Colle

La delegazione sarà guidata da Carlo Conti e Laura Pausini. Con loro ci saranno tutti i Big che si stanno sfidando sul palco dell'Ariston. Non è una visita di cortesia isolata: i cantanti lasceranno la Riviera nel momento più teso della gara per incontrare Sergio Mattarella. Il Presidente aveva già mostrato attenzione per il Festival due anni fa, quando decise di sedersi in platea all'Ariston per la prima serata. Questa volta, però, è lui ad aprire le porte di casa sua.