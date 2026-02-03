Sanremo, Pieraccioni scherza su Carlo Conti: "Manca solo Spongebob". VIDEOSpettacolo
Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello non hanno perso tempo. Dopo l'annuncio di Can Yaman come co-conduttore della prima serata di Sanremo, i due amici storici hanno risposto con un video che sta facendo il giro dei social. Tra battute sull'abbronzatura e paragoni con i cartoni animati, il "fuoco amico" colpisce bonariamente Carlo Conti proprio alla vigilia del Festival
"Eh Giorgio... ascolta, ma quell'altro si è impazzito. Calimero si è impazzito". La voce di Leonardo Pieraccioni rompe il silenzio dei social con una telefonata a Giorgio Panariello. Nel mirino c’è Carlo Conti, colpevole – secondo gli amici di sempre – di aver messo insieme un cast troppo bizzarro il Festival di Sanremo 2026. L'ultima scintilla è stata la conferma di Can Yaman, il Sandokan della fiction Rai, come volto della serata d'apertura. Pieraccioni non si tiene: “L'anno scorso ha chiamato Topo Gigio, quest'anno Sandokan. Gli manca solo Spongebob e Mary Poppins”.
Rockfeller e l'abbronzatura
Panariello non è stato da meno. Su Threads ha aggiunto un pezzo alla gag: “Quando invita il corvo Rockfeller ricoveriamolo”. È uno sberleffo pubblico che smonta la solennità che di solito circonda il Festival. C'è spazio anche per la solita battuta sul tono della pelle del conduttore. Pieraccioni chiude secco: “Uno più abbronzato di lui non lo vorrebbe mai”. Conti ha incassato senza replicare, anzi, ha rilanciato il video sul suo profilo Instagram personale.
L'ironia come marchio di fabbrica
Questo siparietto non è un caso isolato, ma l'ennesimo capitolo di una storia lunga trent'anni. I tre toscani hanno costruito carriere parallele senza mai smettere di pungolarsi pubblicamente. Se il Festival di Sanremo cerca spesso la solennità, il trio riporta tutto al piano della realtà e della chiacchiera da bar. “Quest'anno noi non ci andremo, non ci mescoliamo”, sentenzia Pieraccioni nel video. Una dichiarazione che suona più come una promessa di rimanere a guardare – e a commentare – dal divano di casa.
