Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello non hanno perso tempo. Dopo l'annuncio di Can Yaman come co-conduttore della prima serata di Sanremo, i due amici storici hanno risposto con un video che sta facendo il giro dei social. Tra battute sull'abbronzatura e paragoni con i cartoni animati, il "fuoco amico" colpisce bonariamente Carlo Conti proprio alla vigilia del Festival

"Eh Giorgio... ascolta, ma quell'altro si è impazzito. Calimero si è impazzito". La voce di Leonardo Pieraccioni rompe il silenzio dei social con una telefonata a Giorgio Panariello. Nel mirino c’è Carlo Conti, colpevole – secondo gli amici di sempre – di aver messo insieme un cast troppo bizzarro il Festival di Sanremo 2026. L'ultima scintilla è stata la conferma di Can Yaman, il Sandokan della fiction Rai, come volto della serata d'apertura. Pieraccioni non si tiene: “L'anno scorso ha chiamato Topo Gigio, quest'anno Sandokan. Gli manca solo Spongebob e Mary Poppins”.

Rockfeller e l'abbronzatura Panariello non è stato da meno. Su Threads ha aggiunto un pezzo alla gag: "Quando invita il corvo Rockfeller ricoveriamolo". È uno sberleffo pubblico che smonta la solennità che di solito circonda il Festival. C'è spazio anche per la solita battuta sul tono della pelle del conduttore. Pieraccioni chiude secco: "Uno più abbronzato di lui non lo vorrebbe mai". Conti ha incassato senza replicare, anzi, ha rilanciato il video sul suo profilo Instagram personale.