Introduzione
Chiello ha scelto Ti penso sempre per la 76esima edizione del Festival di Sanremo. Venerdì 27 febbraio duetterà con Morgan sulle note di Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco. Annunciata l’uscita del nuovo album Agonia per il 20 marzo (IL RACCONTO LIVE DELLA SERATA - LA SCALETTA).
Quello che devi sapere
L'esibizione di Chiello con Ti penso sempre
Chiello arriva all'Ariston con un look decisamente particolare che fa l'occhiolino all'immaginario giapponese di manga e anime (I LOOK DELLA PRIMA SERATA). Ottima scelta per rimanere impressi nella mente del pubblico, anche (e soprattutto) di chi non lo conosce ancora. Ti penso sempre è però una via di mezzo tra una proposta intimista e una più pop. Resta a metà tra entrambe senza entrare davvero in nessuna delle due. Per Fabrizio Basso il brano ha "qualche non detto di troppo che accende i pensieri ma in chiave nostalgica" (LE PAGELLE DELLA PRIMA SERATA).
Ti penso sempre il testo della canzone di Chiello
Mi piacerebbe dirti che
non ho pensato a te
È che non riesco a svegliarmi
e sapere che oramai non ci sei
Poi questo fottuto letto
che non mi sembra fatto per due
Avevi detto che ero l'unico
ed io ci avevo quasi creduto
Ti penso sempre +Voglio disinnamorarmi
E non è rimasto niente
Solo una scheggia di noi due
Pensi sia stato uno sbaglio
Venire sotto casa tua
Non ho trovato il coraggio
Di dirti quello che ho fatto
Ma almeno non ti ho detto una bugia
Una bugia
A cosa serve il tuo odio
Se la colpa è solo tua
Rip. ritornello
Quindi amarsi a cosa serve?
Se finiamo per odiarci
Quanto tempo che si perde
A dirsi ti amo e dopo addio
Pensi sia stato uno sbaglio
Lasciami sciogliere nell'agonia
Non meritavo uno schiaffo
Mi hai messo in bocca un'altra tua bugia
Lasciami sciogliere nell'agonia
Nell'agonia
Se ti rivedo ti
Il significato della canzone di Chiello a Sanremo 2026
Ospite di Sarà Sanremo di Carlo Conti, Chiello ha offerto un’anteprima sul brano: “Parla di una mente sospesa tra l’inizio e la fine di qualcosa”.
Chiello, alla sua prima partecipazione a Sanremo
Debutto in gara per Chiello. L’artista presenterà Ti penso sempre alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Nella serata dei duetti, Chiello proporrà Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco insieme a Morgan. In merito alla scelta del brano, Chiello ha spiegato: “Di tutte le canzoni che ho mai sentito nella mia vita, Mi sono innamorato di te è l’unica che avrei voluto scrivere io. Luigi Tenco l’ho sempre sentito vicino come un amico”. Ad aprile Chiello sarà protagonista di un tour nei club: il 16 al Gran Teatro Geox di Padova, il 19 all’Atlantico di Roma, il 21 al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, il 22 all’Estragon di Bologna, il 28 all’Alcatraz di Milano e il 29 al Teatro Concordia di Venaria Reale. Chiello ha all’attivo tre album: Oceano paradiso del 2021, Mela marcia del 2023 e Scarabocchi del 2025. L’artista ha annunciato l’arrivo del nuovo disco Agonia il 20 marzo.
Chi sono gli autori della canzone di Chiello
Testo di Rocco Modello (Chiello) e Tommaso Ottomano. Musica di Fausto Cigarini, Saverio Cigarini, Matteo Pigoni e Tommaso Ottomano.
Ed. Sugarmusic Publishing/Jukebox Edizioni