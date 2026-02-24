Sanremo 2026, J-Ax con Italia Starter Pack. Testo e recensione

Dice sempre il vecchio del quartiere, con molti più anni dei denti che ha

Sto paese lo capisci da un cantiere, cinque dicono che fare, uno solo che lo fa... Meglio essere fuori che finire dentro, tutti hanno qualcosa da nascondere....

Santi in Paradiso non ce n'è al momento, più che avere fede, meglio un complice... Condividi la password, che facciamo a metà il wi-fi

Canta un coro da stadio, così sanno chi sei, dovunque vai…

Serve una brutta canzone che fa... pa pa parappa Mollare tutto a metà

Qui per campare serve, un po' di culo sempre

È vietato ma fa niente, ti passo la canna del gas.... Italia starter pack

Dice l'uomo che mi fa la benza, che chi guida non deve avere pietà

Sto paese è come con la precedenza, e solo di chi se la prende, non è mai di chi ce l'ha.. Eh ... Meno cose sai, più sarai contento, facciamoci una botta di felicità

Qui non si protesta per lo stipendio, solo per la pizza con l'ananas... Per pagare c'è tempo, tanto i debiti già ce l'hai

Goditi sto momento, che quando vai mica lo sai...

Rip. ritornello

E ci dicono che siamo disonesti, furbetti, tutti dei gran figli di mammà Di leggi sbagliate e di caffè corretti, ma abbiamo pure dei difetti

Eh in effetti...

Rip. ritornello

Ti potrebbe interessare anche: Tutti i testi delle canzoni in gara a Sanremo 2026