Sanremo 2026, J-Ax con Italia Starter Pack. Testo e recensione

Sanremo 2026, J-Ax con Italia Starter Pack. Il testo e la recensione della canzone
Introduzione
Dopo aver partecipato con gli Articolo 31 alla 73esima edizione del Festival di Sanremo, il rapper torna in gara da solista - per la prima volta all'Ariston - con la canzone Italia Starter Pack. Nell’attesa serata delle cover J-Ax duetterà con Cochi, Paolo Rossi, Ale e Franz (IL RACCONTO LIVE DELLA SERATA - LA SCALETTA).
Quello che devi sapere
L'esibizione di J-Ax con Italia Starter Pack
Con cappello da country man (I LOOK DELLA PRIMA SERATA) e cheerleader sul palco con lui, J-Ax con Italia Starter Pack prova a tornare alla critica sociale dei tempi degli Articolo 31, anche se in una versione più edulcorata e decisamente meno punk dei suoi anni ruggenti. Sonorità country con tanto di banjo sul palco per il brano accompagnato da una performance godibile. La canzone potrebbe rivelarsi una hit e per Fabrizio Basso, critico musicale di Sky TG24, vale un 7 con un testo che "scivola nel dark side (LE PAGELLE DELLA PRIMA SERATA)
Italia Starter Pack, il testo della canzone di J-Ax
Dice sempre il vecchio del quartiere, con molti più anni dei denti che ha
Sto paese lo capisci da un cantiere, cinque dicono che fare, uno solo che lo fa... Meglio essere fuori che finire dentro, tutti hanno qualcosa da nascondere....
Santi in Paradiso non ce n'è al momento, più che avere fede, meglio un complice... Condividi la password, che facciamo a metà il wi-fi
Canta un coro da stadio, così sanno chi sei, dovunque vai…
Serve una brutta canzone che fa... pa pa parappa Mollare tutto a metà
Qui per campare serve, un po' di culo sempre
È vietato ma fa niente, ti passo la canna del gas.... Italia starter pack
Dice l'uomo che mi fa la benza, che chi guida non deve avere pietà
Sto paese è come con la precedenza, e solo di chi se la prende, non è mai di chi ce l'ha.. Eh ... Meno cose sai, più sarai contento, facciamoci una botta di felicità
Qui non si protesta per lo stipendio, solo per la pizza con l'ananas... Per pagare c'è tempo, tanto i debiti già ce l'hai
Goditi sto momento, che quando vai mica lo sai...
Rip. ritornello
E ci dicono che siamo disonesti, furbetti, tutti dei gran figli di mammà Di leggi sbagliate e di caffè corretti, ma abbiamo pure dei difetti
Eh in effetti...
Rip. ritornello
Il significato della canzone di J-Ax a Sanremo 2026
Il rapper ha spiegato il significato del brano in un’intervista pubblicata su RaiPlay: “Praticamente il pacchetto base che ti serve per iniziare a essere italiano, vivere in Italia, avere a che fare con noi. Quando stavamo scrivendo questa canzone, la prima cosa che abbiamo pensato, una volta finito il testo, è: Sanremo! Perché Sanremo è l’Italia”.
J-Ax alla sua seconda partecipazione a Sanremo
Seconda partecipazione in gara per J-Ax. Il rapper ha debuttato nei Big insieme agli Articolo 31 con il brano Un bel viaggio conquistando il sedicesimo posto nella classifica finale. La canzone è stata successivamente inclusa nell’album Protomaranza uscito nel maggio del 2024.
Gli Articoli 31 sono tra le formazioni rap più amate e popolari della scena musicale italiana. Il duo, formato da J-Ax e DJ Jad, ha pubblicato album di enorme successo, ricordiamo ad esempio Domani smetto e Italiano medio. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Tranqi Funky, Domani e Senza regole. Spazio anche alle collaborazioni: da Disco Paradise con Fedez e Annalisa a Peyote con Fabri Fibra e Rocco Hunt.
Chi sono gli autori della canzone di J-Ax
Testo e musica della canzone Italia Starter Pack sono di J-Ax, Andrea Bonomo e Lorenzo Buso.
Ed. Edizioni Curci/Star/Thamsanqa/
Willy L’Orbo/Alma/Buso Lorenzo