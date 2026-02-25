Sanremo 2026, i momenti più belli della seconda serata del Festival

Achille Lauro ha scelto di rendere omaggio alle vittime della strage di Crans-Montana, l'incendio avvenuto nella notte di Capodanno nel locale "Le Constellation" che ha causato la morte di 40 giovani, tra cui sei italiani. L'artista romano, in veste di co-conduttore della serata, ha cantato Perdutamente accompagnato dal soprano Valentina Gargano e da un coro di 20 elementi, in una scenografia emozionante fatta di candele e luci soffuse. La scelta di questo brano non è casuale: è la stessa canzone che Erica Didone, madre del sedicenne Achille Barosi morto nella tragedia, ha cantato durante il funerale del figlio. Come ha spiegato Carlo Conti in conferenza stampa, quando ha visto le immagini della mamma che cantava quel brano accanto alla bara del figlio, ha subito contattato Achille Lauro chiedendogli di cambiare il programma iniziale e di eseguire Perdutamente al posto di Incoscienti giovani. L'artista ha accettato immediatamente. Al termine dell'esibizione, visibilmente commosso e vestito di bianco, Lauro ha dichiarato: "La musica non è intrattenimento, è una cosa molto più viscerale. Se questa cosa ha confortato anche solo una persona, per noi era un dovere". Il pubblico dell'Ariston si è alzato in piedi in una standing ovation che ha unito musica, memoria e dolore collettivo.