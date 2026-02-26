Offerte Sky
Perché la canzone di Achille Lauro "Perdutamente" è simbolo delle vittime di Crans Montana

Cronaca

Un brano musicale può trasformarsi in memoria collettiva. "Perdutamente" di Achille Lauro, intonata dalla madre di Achille Barosi durante i funerali del figlio, è diventata un simbolo di lutto per le vittime dell’incendio a Crans Montana. Il cantante romano ha reso omaggio ai giovani scomparsi portando il brano sul palco di Sanremo 2026, ricordando la fragilità della vita e l’importanza di ogni momento

ascolta articolo

La musica come strumento di ricordo e consolazione: è il caso di "Perdutamente",  brano di Achille Lauro che ha assunto un significato simbolico in memoria dei giovani italiani vittime della tragedia di Capodanno a Crans Montana, in Svizzera. Durante i funerali di Achille Barosi, 16enne tra le 41 vittime dell’incendio nella discoteca "Le Constellation", la madre Erica Didone ha intonato il brano, trasformandolo in un momento di profonda emozione condivisa.

Dal successo alla memoria collettiva

Tratto dall’album Comuni Mortali, "Perdutamente" aveva già conquistato il pubblico con oltre 15 milioni di stream su Spotify. La tragedia di Crans Montana ha però cambiato il suo significato, trasformandolo in un omaggio simbolico a tutte le giovani vite spezzate. Il tributo di Achille Lauro a Sanremo 2026 ha reso omaggio alle vittime attraverso le parole del brano, portando un messaggio universale sulla caducità della vita e sull’importanza di vivere ogni momento con intensità.

La tragedia di Capodanno

La notte tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026, l'incendio nella discoteca "Le Constellation" a Crans Montana ha provocato 41 morti e 115 feriti. L’incendio è scaturito dall’accensione di fontane pirotecniche durante la consegna di champagne, che ha innescato la combustione del rivestimento fonoassorbente del soffitto. Tra le vittime ci sono sei giovani italiani: Achille Barosi (16 anni), Giovanni Tamburi (16 anni), Emanuele Galeppini (17 anni), Chiara Costanzo (16 anni), Riccardo Minghetti (16 anni) e Sofia Prosperi (15 anni).

Il tributo di Achille Lauro

Già il 9 gennaio, il cantante romano aveva espresso vicinanza alle famiglie delle vittime con un messaggio su Instagram: "Vicino con tutto il cuore a tutti i ragazzi coinvolti e alle loro famiglie… Vi sono vicino con tutto l’amore possibile." Portando "Perdutamente" sul palco di Sanremo, Lauro ha trasformato il brano in un omaggio alle giovani vittime, un canto sulla fragilità della vita e sull’importanza di godere di ogni attimo: "E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite…". 

