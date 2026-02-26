Un brano musicale può trasformarsi in memoria collettiva. "Perdutamente" di Achille Lauro, intonata dalla madre di Achille Barosi durante i funerali del figlio, è diventata un simbolo di lutto per le vittime dell’incendio a Crans Montana. Il cantante romano ha reso omaggio ai giovani scomparsi portando il brano sul palco di Sanremo 2026, ricordando la fragilità della vita e l’importanza di ogni momento ascolta articolo

La musica come strumento di ricordo e consolazione: è il caso di "Perdutamente", brano di Achille Lauro che ha assunto un significato simbolico in memoria dei giovani italiani vittime della tragedia di Capodanno a Crans Montana, in Svizzera. Durante i funerali di Achille Barosi, 16enne tra le 41 vittime dell’incendio nella discoteca "Le Constellation", la madre Erica Didone ha intonato il brano, trasformandolo in un momento di profonda emozione condivisa.

Dal successo alla memoria collettiva Tratto dall’album Comuni Mortali, "Perdutamente" aveva già conquistato il pubblico con oltre 15 milioni di stream su Spotify. La tragedia di Crans Montana ha però cambiato il suo significato, trasformandolo in un omaggio simbolico a tutte le giovani vite spezzate. Il tributo di Achille Lauro a Sanremo 2026 ha reso omaggio alle vittime attraverso le parole del brano, portando un messaggio universale sulla caducità della vita e sull’importanza di vivere ogni momento con intensità. Vedi anche Sanremo 2026, Achille Lauro canta Perdutamente

La tragedia di Capodanno La notte tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026, l'incendio nella discoteca "Le Constellation" a Crans Montana ha provocato 41 morti e 115 feriti. L’incendio è scaturito dall’accensione di fontane pirotecniche durante la consegna di champagne, che ha innescato la combustione del rivestimento fonoassorbente del soffitto. Tra le vittime ci sono sei giovani italiani: Achille Barosi (16 anni), Giovanni Tamburi (16 anni), Emanuele Galeppini (17 anni), Chiara Costanzo (16 anni), Riccardo Minghetti (16 anni) e Sofia Prosperi (15 anni).