Squid Game, il cast si sfida in un gioco ospite di Jimmy Fallon. VIDEO

Quattro attori della serie tv Netflix, visibile anche su SkyQ e NOW Smart Stick, sono stati invitati al popolare Late Show. E si sono affrontati in partite di carta, forbici, sasso e altri giochi tipici dell'età scolare. Ecco chi ha vinto Condividi:

Ancora insieme, davanti a una telecamera, per sfidarsi con nuovi giochi. Stavolta, per fortuna, senza avere una pistola puntata contro. Il cast di Squid Game, fortunatissima serie Netflix visibile anche sulla piattaforma SkyQ e NOW Smart Stick, è stato ospite di The Tonight Show di Jimmy Fallon, nella serata del 7 ottobre.

Una sfida all'ultimo uovo leggi anche Squid Game, tra challenge e scherzi: il successo è anche social Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Wi Ha-Joon and HoYeon Jung sono stati invitati dal popolare conduttore ad affrontarsi in una serie di giochi per bambini, un po’ più semplici di quelli che appaiono nella serie tv: da mani rosse (il gioco in cui si devono cercare di colpire le mani dell’avversario con le proprie) a carta, forbici, sasso, per finire con una gara di corsa in cui si è obbligati a portare un uovo su un cucchiaio senza farlo cadere.