Squid Game, in un video la genesi della serie (che doveva essere film)

Un filmato condiviso da Netflix racconta com’è nata la fortunata serie, spiegando che all’inizio fortunata non lo è stata affatto. L’idea è venuta a Hwang Dong-hyuk nel 2008 ma il progetto (che allora avrebbe dovuto essere un film) non è stato accettato dalle case di produzione perché ritenuto poco realistico e troppo strano. Oltre 10 anni dopo, i cambiamenti del mondo e della società hanno stravolto le cose, rendendo Squid Game più realistico (“ahinoi”, perché significa che questa distopia non è poi così lontana)

Il creatore del progetto, Hwang Dong-hyuk, ha rivelato che l'illuminazione iniziale risalirebbe al lontano 2008. In quell'anno - l’anno in cui scoppiò la crisi economica, dettaglio da non trascurare assolutamente poiché la trama di Squid Game è indissolubilmente legata alla crisi e al soldo - Hwang Dong-hyuk abbozzò una prima sceneggiatura del progetto, allora in veste cinematografica.

Il film, però, non fu accettato da nessuna delle case di produzione a cui si rivolse allora. Le motivazioni dei continui rifiuti erano relative a quello che allora veniva ritenuto poco realistico ed eccessivamente strano: la storia che Squid Game racconta era percepita nel 2008 come qualcosa di troppo assurdo e bizzarro, motivo per cui l'interesse produttivo venne meno.