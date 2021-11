Squid Game, il regista Hwang Dong-hyuk conferma la seconda stagione

L'ideatore della serie più vista di sempre sulla piattaforma di streaming dà l'annuncio tanto atteso: ci sarà un seguito per le avventure di Gi-Hun. E uno spazio importante potrebbe essere dato al Frontman Condividi

Squid Game ci aveva lasciato così, con quel finale aperto: Gi-Hun che improvvisamente gira i tacchi mentre si trova all’imbarco del volo che dovrebbe portarlo negli Stati Uniti per riabbracciare la figlia e torna sui suoi passi, deciso ad affrontare l’organizzazione che ha messo in piedi il gioco al massacro da cui è uscito unico vincitore e sopravvissuto. Ora ne abbiamo la certezza, la serie Netflix, visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick, tornerà per la seconda stagione mostrandoci nuove avventure di Gi-Hun.

La conferma del regista leggi anche People's Choice Awards 2021: le nomination, da Adele a Squid Game Il sospetto che Netflix non avrebbe abbandonato così prematuramente la serie che ormai per distacco è la più vista di sempre sulla sua piattaforma, per la verità, era venuto a tutti, mancava solo la conferma dell’ideatore e regista Hwang Dong-hyuk, che ora è giunta con un’intervista rilasciata ad AP.

"TANTA PRESSIONE E TANTO AMORE" vedi anche Da Forrest Gump a Squid Game, quando i quadri diventano film “C’è stata così tanta pressione, così tanta richiesta e così tanto amore per una seconda stagione. Quindi mi sono sentito di non avere altra scelta e dico che senza dubbio ci sarà. È nella mia testa esattamente in questo momento, sono nella fase di programmazione ma non penso sia troppo presto che sia troppo presto per dirlo e velo prometto: Gi-Hun tornerà e farà qualcosa di importante per il mondo”.

"NON SARÒ SOLO" vedi anche Squid Game, HoYeon Jung: i suoi 10 look più hot e iconici Hwang Dong-hyuk aveva già parlato della possibilità di una seconda stagione ricordando le difficoltà e la fatica incontrate nel realizzare la prima tutto da solo: “Non ho progetti chiari per Squid Game 2 – aveva detto in una precedente intervista – per la verità è molto stancante anche solo pensarci. Ma se la dovessi fare, certamente non sarei da solo. Prenderei in considerazione di usare un team di sceneggiatori e chiederei la presenza di più registi professionisti”.

UN RUOLO PIÙ IMPORTANTE PER IL FRONTMAN vedi anche 12 serie tv (e un film) da vedere se ti è piaciuto Squid Game La seconda stagione, secondo quanto ha rivelato il suo stesso ideatore, potrebbe focalizzarsi maggiormente sul lato poliziesco della vicenda, con un ruolo ancora più importante per il Frontman: “Se dovessi farla – aveva detto – uno dei punti che vorrei sviluppare è la storia del Frontman. Penso che il problema con gli agenti di polizia non sia esclusivamente coreano. Lo vedo su tutti i media internazionali. Questa è una questione che io ho volute sollevare. Forse nella seconda stagione potrei parlarne di più”.