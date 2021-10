Da Forrest Gump a Squid Game, quando i quadri diventano film

1/26

Squid Game, Hwang Dong-hyuk (2021)/Relativity, MC Escher (1953) In un'intervista, il regista della serie tv coreana ha dichiarato di essersi ispirato a Relativity di MC Escher per costruire le scale sulle quali si muovono i concorrenti, per creare disorientamento nello spettatore, sconvolgere le prospettive e sfidare il senso di gravità

