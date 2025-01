9/20

Ilaria Di Lelio è nata a Roma ed è cresciuta con i nonni. Ha frequentato Design alla Sapienza, magistrale a Napoli e master a Roma. Appassionata di fotografia, sogna di diventare direttrice creativa. Durante il brutto momento della scomparsa dei nonni ha lavorato come animatrice per bambini, mentre durante il liceo ha avuto problemi alimentari: "Vedevo il cibo come un nemico". Si è avvicinata alla cucina perché "non volevo che nessuno cucinasse per me". Incuriosita quando guardava la nonna cucinare, si è iscritta a MasterChef per superare tutte le sue paure

