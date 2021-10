Mafia Mamma, Monica Bellucci protagonista di una nuova commedia

L'attrice, icona di bellezza internazionale, tornerà in Italia il prossimo anno per le riprese della nuova pellicola. Il set sarà allestito nel nostro Paese nella tarda primavera del 2022 Condividi:

Una produzione tutta al femminile per la nuova divertente commedia prodotta ed interpretata da Toni Collette. L'attrice australiana interpreterà uno dei ruoli principali in “Mafia Mamma”, progetto per cui è stata coinvolta Catherine Hardwicke come regista. Nel titolo ci sarà Monica Bellucci che torna sullo schermo e in Italia per le riprese nei panni inediti di una mafiosa.



Le riprese nel 2022 in Italia approfondimento I migliori film da vedere a ottobre 2021. FOTO Mancano più di sei mesi al primo ciak di “Mafia Mamma” ma la stampa di settore ha cominciato a diffondere le informazioni sulla produzione e alcuni dettagli della trama. Il nuovo progetto capitanato da Toni Collette, attrice e cantante nata a Sidney che quest'anno compie cinquant'anni, prevede il coinvolgimento di molte figure femminili con cui la star de “Il sesto senso” e “Little Miss Sunshine” ha già lavorato in passato.

Il nuovo titolo, attualmente in fase di pre-produzione, sarà girato in Italia, ancora una volta set di una produzione internazionale ma a colpire di più il pubblico italiano è la notizia della presenza nel cast di Monica Bellucci: la splendida attrice residente in Francia farà ritorno nel nostro Paese per prendere parte alle riprese. L'ambientazione italiana, e la scelta della Bellucci tra gli interpreti principali, ha molto a che vedere con la storia che, come anticipato dal titolo, racconta uno spaccato della malavita locale in chiave assolutamente esilarante.

La storia è incentrata sulle vicende di Kristin, interpretata dalla Collette, che eredita dal nonno, esponente della malavita, un impero criminale. Aiutata da una fedele consigliera del nonno (Monica Bellucci), la protagonista lascerà gli States per il Belpaese e stupirà tutti nella gestione dei loschi affari di famiglia, inclusa se stessa.