Squid Game: Netflix pensa a un videogioco ispirato alla serie tv

Il grande successo della produzione sud coreana prosegue e presto potrebbe invadere altri campi dell'intrattenimento: dal gaming ai tornei dal vivo. Che sono già cominciati

Il successo di Squid Game (LEGGI TUTTE LE COSE DA SAPERE SULLA SERIE) continua a trascinare nuove iniziative nella sua onda lunga. Nel giro di poco più di due settimane, la serie (visibile anche su Sky Q e attraverso l'app con NOW Smart Stick) è diventata la più vista di sempre su Netflix, scavalcando Bridgerton, e ora l’azienda pensa di ampliare il franchise con un nuovo prodotto: un videogioco. Ad affermarlo in un’intervista a The Hollywood Reporter è stato Minyoung Kim, VP of content della divisione Asiatico-Pacifica di Netflix.

Allo studio un piano di merchandising ufficiale vedi anche Squid Game, HoYeon Jung: i suoi 10 look più hot e iconici “Abbiamo ricevuto un impressionante quanto felice volume di richieste al riguardo. Il ruolo del mio team è quello di guardare a tutte queste opportunità. Stiamo facendo valutazioni su diverse aree, dai videogame ai prodotti di consumo, per capire cosa possiamo dare al nostro pubblico per avvicinarli ulteriormente al nostro contenuto e dare loro ancora più divertimento, restando sempre fedeli al mondo che il nostro autore ha costruito”. Facile pensare a un videogame di genere battle royale per una storia come quella di Squid Game, ancora prematuro capire su quali piattaforme potrebbe approdare il videogioco.

TORNEO DAL VIVO ORGANIZZATO AD ABU DHABI leggi anche Le migliori serie tv coreane da vedere se ti è piaciuto Squid Game Intanto si moltiplicano anche i tentativi di trasformare la serie tv in un gioco dal vivo in una trasposizione che sia piuttosto fedele, ovviamente al netto della violenza e delle morti. Il Centro culturale coreano degli Emirati Arabi ha organizzato un primo torneo con due squadre da quindici giocatori ciascuna che si sfideranno negli stessi giochi della serie tv. Anche le divise degli organizzatori sono le stesse, con tanto di triangoli, quadrati e cerchi. In palio non ci sono soldi ma una tuta verde personalizzata come quelle viste nella serie.