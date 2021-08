Bridgerton, Phoebe Dynevor e Pete Davidson: storia d'amore finita?

Una fonte avrebbe spifferato al Sun che la coppia di celeb (lui star del Saturday Night Live, lei protagonista della serie di Netflix) si sarebbe detta addio dopo 5 mesi. La colpa sarebbe stata della distanza: l'uno negli States e l'altra a Londra, sul set della 2° stagione dello show in cui interpreta Daphne Bridgerton. Per ora nessuna conferma né smentita dai diretti interessati quindi, checché ne dica la fonte del Sun, si tratta di una voce. E i fan lo sperano perché i due stanno/stavano davvero bene insieme

Phoebe Dynevor e Pete Davidson si sono già lasciati? È ciò che si insinua nel Regno Unito, in cui da poche ore serpeggia questa voce. Ad amplificarla con un megafono molto autorevole è stato il tabloid britannico The Sun, che ha riportato in esclusiva la notizia della presunta rottura, spifferata da una fonte anonima vicina alla coppia. O alla ex coppia? Per ora nessuna conferma né smentita è arrivata dai diretti interessati, motivo per cui si tratta ancora di rumors.

E molti fan dell'attrice protagonista della serie televisiva Bridgerton si augurano proprio che queste siano soltanto indiscrezioni e voci infondate perché la loro beniamina sembrerebbe essere davvero al settimo cielo con accanto il comico e star del Saturday Night Live.



Purtroppo per i fan - ma soprattutto forse purtroppo per la coppia (se questa voce si rivelasse vera) - pare che la distanza abbia giocato un ruolo non trascurabile.

Lui infatti è negli Stati Uniti mentre l'attrice britannica è impegnata a Londra sul set della seconda stagione della serie di Netflix, in cui interpreta Daphne Bridgerton.



"La storia d'amore tra Pete e Phoebe è stata un vero e proprio vortice e fin dall'inizio sono stati entrambi totalmente coinvolti e impegnati. Ma come il tempo è passato, è diventato sempre più evidente che è difficile fare funzionare questo rapporto", ha dichiarato la fonte rimasta anonima al The Sun.



"È stato un amore folle finché è durato ed entrambi si sono presi davvero cura l'uno dell'altro. Ma la distanza li ha messi a dura prova", queste le parole riportate dal tabloid britannico.



La fonte sottolinea come gli impegni di lavoro di entrambi siano stati decisivi nel presunto allontanamento sentimental-passionale tra i due.

L'attrice inglese è in UK per girare Bridgerton mentre lui è negli Stati Uniti, impegnato sia nel Saturday Night Live sia sul set di un nuovo film intitolato Meet Cute, con l'attrice Kaley Cuoco.



La fonte punta quindi il dito contro la pandemia e le sue restrizioni: in un periodo storico in cui è difficile prendere un aereo e volare dall'altra parte del mondo, le relazioni a distanza sono messe a dura prova.



Però poi nota come Phoebe Dynevor sia andata in Croazia con i suoi amici anziché andare a trovare Pete negli Stati Uniti...

L'attrice si trova infatti in questi giorni al Meneghetti Wine Hotel & Winery, un lussuoso resort immerso tra i vigneti e gli uliveti istriani. Sul suo profilo di Instagram ha pubblicato diverse foto che la ritraggono in compagnia di amici, mentre si gode la vacanza tra i vigneti. Ed è spuntato anche un video in cui si concede un bel bagno in mare.