Bridgerton 2, ripartono le riprese. E due episodi sono già pronti...

Phoebe Dynevor: "Bridgerton mi ha cambiato la vita"

Lo stop alle riprese era arrivato a metà luglio per un secondo caso di contagio all'interno del set, anche se Netflix non ha mai specificato se si trattasse di un attore o di un componente della crew. Le riprese della seconda stagione della serie tratta dai romanzi di Julia Quinn sono iniziate nel mese di maggio in varie location della capitale inglese: confermata la presenza di Phoebe Dynevor, mentre com'è ormai noto è assente Regé-Jean Page, il “divo” della prima serie, nominato alla settantatreesima edizione dei Primetime Emmy Awards nella categoria Outstanding Lead Actor in a Drama Series. La stessa sorte, come sappiamo, è toccata in queste settimane anche a House of Dragon, il prequel del Trono di Spade le cui riprese sono state interrotte a metà luglio per un caso positivo sul set.