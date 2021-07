Secondo quanto riporta il sito Deadline, i lavori per l’attesissimo prequel di “Game of Thrones” sarebbero in pausa per due giorni dopo che è stato registrato un contagio in un’area del set che include cast e troupe

Sospesa la produzione di “House of the Dragon” causa Covid-19. Secondo quanto riporta il sito Deadline, i lavori per l’attesissimo prequel di “Game of Thrones” sarebbero in pausa per due giorni dopo che è stato scoperto un caso positivo in un’area del set che include cast e troupe. Le riprese, che si stanno tenendo nel Regno Unito, sarebbero dunque per il momento sospese.