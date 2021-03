Game of Thrones, tre spin-off in arrivo dopo House of The Dragon

HBO ha intenzione di esplorare a fondo il mondo di “Game of Thrones” creato da George R. R. Martin. Concluso il ciclo principale, sono stati infatti avviati i lavori sul set di “ House of The Dragon ”. Questa, però, non sarà l’ultima serie spin-off in produzione. Altri tre nuovi titoli vengono caldamente presi in considerazione, stando a quanto riportato da “Deadline” e altre importanti testate USA.

Vi è grande fiducia nell’impatto che questi show possano avere sul grande pubblico, nonostante non siano mancate critiche nelle ultime due stagioni di “Game of Thrones”. HBO ritiene che il grande pubblico sia disposto a calarsi nuovamente in questo epico universo narrativo.

Una delle serie sarà “ 9 Voyages ”. Questo è un titolo di lavorazione, non ufficiale, dunque. A sviluppare questa serie sarà Bruno Heller, noto per serie come “The Mentalist” e “Gotham”. La storia narrata si legherà a quella di “House of The Dragon”, considerando come il protagonista sarà Lord Corlys Velaryon , interpretato da Steve Toussaint, che vedremo nel primo show prequel in arrivo. Il suo soprannome è “Serpente di mare”, è il marito di Rhaenys Targaryen, ed è a capo della Casa Velaryon.

Il secondo progetto vanta, per ora, come titolo “10.000 Ships”. La protagonista in questo show sarà la principessa Nymeria. Una guerriera letale appartenente alla casa dei Martell. È la fondatrice del Regno di Dorne, sposa di Lord Mors Martell. Anche in questo caso si tratta di un prequel, considerando come temporalmente vada a collocarsi mille anni prima delle vicende di “Game of Thrones”.

La terza serie sarà ambientata, invece, a Flea Bottom. Quest’area è ben nota ai fan della saga. Si tratta delle zone basse di Approdo del Re, da dove vengono fuori personaggi come Davos Seaworth e Gendry Baratheon. I fan attendono con ansia “House of The Dragon”, la cui trama si baserà su “Fuoco e sangue” di George R. R. Martin. Un totale di dieci episodi, che racconteranno la storia dei Targaryen.

Ampia la produzione di Martin, che continua a far attendere i propri fan per quanto concerne “Winds of Winter”. HBO potrebbe dunque prendere ispirazione a piene mani dai suoi testi, così da creare un vero e proprio universo narrativo sul piccolo schermo. Ad “House of the Dragon” e a questi tre show potrebbe aggiungersi un’altra serie prequel: “Tales of Dunk and Egg”, tratta dalla raccolta “Il cavaliere dei Sette Regni”.