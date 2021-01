Il Cavaliere dei Sette Regni, nuova serie prequel di Game of Thrones

Il grande successo ottenuto negli anni da “ Game of Thrones ” ha convinto HBO a puntare in maniera decisa su nuovi show legati al franchise. La conclusione della serie principale ha diviso il pubblico, il che ha spinto a ragionamenti di vario tipo, scegliendo con cura il prossimo titolo da lanciare. Il prescelto è stato “House of The Dragon”, dopo la cancellazione del primo progetto annunciato. Il pubblico potrà gustare i nuovi episodi nel 2022. Non sarà però l’unica nuova serie tratta dai lavori di George R. R. Martin.

L’autore, per quanto bloccato al momento su “ Winds of Winter ”, vanta una ricca bibliografia. Svariati i volumi prodotti negli anni, legati alla saga delle “Cronache del ghiaccio e del fuoco” e non solo. Per questo nuovo show si è deciso di volgere lo sguardo alla miniserie di romanzi brevi nota come “ Tales of Dunk and Egg ”.

“Tales of Dunk and Egg” è il titolo dato da George R. R. Martin a una raccolta di tre romanzi brevi. Si tratta di “The Hedge Knight”, “The Sworn Sword” e “The Mistery Knight”. Titoli pubblicati rispettivamente nel 1998, 2003 e 2010. L’autore ha inoltre spiegato d’avere tutta l’intenzione di proseguire la serie. Nel 2015 il tutto è stato riproposto con il titolo di “A Knight of the Seven Kingdoms”, al quale fa riferimento la versione italiana, dal titolo “I l cavaliere dei Sette Regni ”.

Per quanto riguarda la collocazione temporale, gli eventi narrati si svolgono circa 90 anni prima della storia principale della saga di Martin. Al centro della scena vi sono il cavaliere errante Ser Duncan e il suo scudiero Egg.

Un nuovo prequel caratterizzato da episodi della durata di 1 ora l’uno. La prima stagione dovrebbe fare riferimento a “Il cavaliere errante”, il primo dei tre romanzi brevi attualmente pubblicati. Dunk è un giovane scudiero che vede morire ser Arlan di Pennytree. Decide così di recarsi al torneo ci Ashford nella speranza di ottenere la stima di un ricco lord e prendere servizio presso questi.

Lungo il cammino incontra Egg, un giovane ridotto in pessime condizioni, che gli si propone come scudiero. Dunk non ne ha bisogno e così prosegue lungo la via per Ashford, dove scopre che nessuno ricorda ser Arlan. I tempi sono cambiati e la nobiltà d’animo dei cavalieri pare scomparsa. In breve si ritrova a difendere una giovane dall’ira di Aerion, violento principe Targaryen. Per aver osato colpire un reale la sua vita è in pericolo. Invece di una rapida esecuzione, si opta per il “giudizio dei sette”.

Dunk dovrà trovare dunque altri sei cavalieri disposti a lottare al suo fianco contro i sette schierati da Aerion. In caso di sconfitta, la sua vita avrà fine. Individuare degli uomini disposti a contrastare i Targaryen non è impresa di poco conto, ma avrà al suo fianco Egg pronto ad aiutarlo. Il giovane non intende abbandonarlo, spinto da personale senso di rivalsa. Vi è infatti qualcosa da svelare in merito alle sue origini.