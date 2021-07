House of the Dragon, due nuove giovani attrici nel cast

Continua la produzione della nuova serie ambientata nel vasto mondo di Game of Thrones, seppur in epoca ben precedente a quella della serie originale. Un viaggio nella celebre famiglia Targaryen

Il prequel della seguitissima serie “Game of Thrones” si preannuncia come ricco di colpi di scena. Nel frattempo, il cast di House of the Dragon si è arricchito di due giovani attrici, Milly Alcock ed Emily Carey .

Rhaenyra Targaryen possiede la capacità di cavalcare i draghi e nelle sue vene scorre il sangue di Valyria. È la primogenita del re. Il suo unico difetto? Non essere nata uomo, così come si legge nella nota ufficiale.

Le due attrici, interpretando le versioni più giovani di Rhaenyra e Alicent, si alterneranno alle già confermate interpreti Emma d’Arcy (Rhaenyra) e Olivia Cooke (Alicent). Il loro ingresso nel cast fa supporre, a rigor di logica, che la serie potrebbe essere ricca di flashback e di flashforward, per coprire uno spazio temporale piuttosto vasto.

House of the Dragon, il cast

Gli showrunner del prequel sono Miguel Sapochnik e Ryan Condal, mentre la sceneggiatura è stata affidata a Ryan Condal, Wes Tooke, Claire Kiechel, Ti Mikkel e Charmaine DeGraté.

Tra i produttori troviamo George R.R. Martin e Vince Gerardis.

La prima stagione di House of the Dragon sarà strutturata in 10 episodi e uscirà nel 2022: negli USA sarà trasmessa su HBO, ma la data non è stata ancora stabilita. In Italia, invece, House of the Dragon arriverà su Sky e in streaming su Now, sempre nel 2022.

Nel cast di attori che faranno parte della serie spuntano i nomi di Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey.

House of the Dragon, la trama

Ispirata al romanzo “Fuoco e Sangue” (Fire & Blood) di George R.R. Martin, la serie tratta le vicende accadute circa 300 anni prima degli eventi di Game of Thrones. House of the Dragon sarà incentrata sulla storia dei Targaryen e, in particolare, su 5 personaggi principali: Re Viserys Targaryen, Alicent Hightower, la principessa Rhaenyra Targaryen, il principe Daemon Targaryen e Lord Corlys Velaryon.

Saremo dunque proiettati nell’epoca in cui i Targaryen vivevano tra gli agi e assisteremo al loro lento, quanto inesorabile, declino.

House of the Dragon arriva dopo un altro tentativo di HBO di cavalcare l’onda del successo di Game of Thrones: stiamo parlando di Bloodmoon (titolo provvisorio), un prequel con protagonista Naomi Watts, cancellato subito dopo la produzione della puntata pilota.