House of the Dragon, iniziata ufficialmente la produzione del prequel

La notizia tanto attesa è finalmente arrivata: la produzione di House of the Dragon è entrata nel vivo. Nelle scorse ore l’account Twitter ufficiale della serie ha comunicato l’inizio dei lavori per l’atteso prequel attraverso foto che hanno svelato dettagli su data di uscita e cast.

House of the Dragon, le foto del cast

Il Trono di Spade ha radicalmente cambiato la narrativa seriale imponendosi come un vero e proprio fenomeno mediatico di portata mondiale. Ora, a distanza di circa due anni dalla messa in onda dell’ultimo episodio dell’ottava stagione, il pubblico è pronto a rituffarsi nuovamente nel mondo ideato dallo scrittore statunitense George R. R. Martin.

Poche ore fa la produzione di House of the Dragon ha ufficializzato l’inizio dei lavori mostrando uno scatto del cast durante la lettura del copione, avvenuta con gli attori seduti distanziati per i protocolli relativi all’emergenza l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

Inoltre, l’account Twitter ha annunciato anche la data di distribuzione della serie che farà il suo arrivo su HBO Max nel 2022.