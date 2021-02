House of Dragon, la data di inizio riprese e nuove aggiunte al cast

La serie prequel di “Game of Thrones” dovrebbe fare il proprio esordio nel corso del 2022 Condividi:

È stato annunciato il periodo d’inizio delle riprese di “House of Dragon”, nuova serie TV HBO ambientata nello stesso universo narrativo di “Game of Thrones”. La trama si svolgerà 300 anni prima, circa, dei fatti della serie principale, concentrandosi sulla casata dei Targaryen. Un progetto che si avvia con sulle spalle un enorme peso. I fan però non vedono l’ora di potersi cimentare nuovamente in quelle atmosfere, attendendo foto dal set a partire da aprile 2021, quando le riprese verranno avviate. L’esordio dello show non avverrà però prima del prossimo anno. HBO potrebbe presentare la serie nel corso del 2022.

House of Dragon, il cast approfondimento Le migliori serie TV da vedere a febbraio Con l’avvicinarsi dell’inizio dei lavori si va delineando ulteriormente il cast della serie HBO. La rete ha infatti annunciato quelli che sono gli ultimi arrivi. Si tratta di Rhys Ifans, che interpreterà Otto Hightower, ovvero il primo Cavaliere del re Viserys Targaryen. Steve Touissant è stato invece scelto per il personaggio di Lord Corlys Velaryon. Nel mondo di George R. R. Martin è noto anche come Serpente di Mare. Si tratta di un leggendario navigatore del Westeros. All’elenco si aggiunge anche Eve Best, che interpreterà Raenys Velaryion. Una principessa, moglie di Lord Corlys. È però prima di tutto una cavalcatrice di draghi, nota come Regina che non fu mai. L’ultimo nome è quello di Sonoya Mizuno, che presterà il volto a Mysaria. Si tratta di una schiava venduta più volte nel corso della sua vita.

Ecco il resto del cast principale della serie: Paddy Considine: Re Viserys Targaryen

Matt Smith: Daemon Targaryen

Olivia Cooke: Alicent Hightower

Emma D’Arcy: principessa Rhaenyra Targaryen