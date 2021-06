Phoebe Dynevor: "Bridgerton mi ha cambiato la vita"

L'attrice, protagonista nei panni di lady Daphne in Bridgerton, racconta come l'amatissima serie tv le abbia cambiato la vita Condividi:

In questo ultimo anno "con il Covid (Tutti gli aggiornamenti) è cambiato molto nella mia vita in generale, come credo sia cambiato per tutti". Dal debutto di Bridgerton (Scopri chi sono i 4 nuovi personaggi), comunque, "sto vivendo un periodo surreale. E' eccitante avere la possibilità di incontrare persone che ammiro, poter parlare con cineasti e scrittori di futuri progetti che mi esaltano. Poi è bellissimo vedere quanto la serie abbia avuto un impatto sulle persone, sentirsi ringraziare ed ascoltare quanto le persone abbiano amato la serie è qualcosa di prezioso, soprattutto in momento così difficile per tutti". Lo spiega nelle interviste in streaming della testata 'Deadline' Phoebe Dynevor, diventata celebre a livello globale come protagonista nei panni di lady Daphne della serie Netflix più vista di sempre Bridgerton (visibile anche attraverso Sky Q), tratta dai romanzi di Julia Quinn e arrivata sul piccolo schermo nell'adattamento di Chris Van Dusen (creatore e showrunner), prodotto da Shondaland.

un colpo di fulmine approfondimento Moda, l’effetto Bridgerton e il ritorno del choker Per la trama, Phoebe Dynevor ha provato un colpo di fulmine, l’attrice che non aveva letto i romanzi prima di ricevere la sceneggiatura, spiega: "C'è una grande differenza tra me e Daphne, ma abbiamo anche degli aspetti in comune. Lei dà grande importanza alla famiglia e lo faccio anch'io. Daphne viveva in un'epoca in cui le donne avevano una sola scelta, ma lei è determinata a compierla in maniera consapevole come cerco di fare anch'io nelle scelte per la mia carriera. La ammiro, perché pur avendo una sola strada segue le proprie regole e trova anche l'amore". Nella storia è molto importante anche "la sua evoluzione sessuale. Io Chris, Regé-Jean Page e tutto il team volevamo raccontarla nel modo più veritiero possibile. E' stato un privilegio compiere questo grande viaggio nella serie, un arco bellissimo dal primo all'ottavo episodio. Poter dare vita a Daphne che passa da essere una ragazza un po' naif al diventare una donna che prende consapevolezza di sé e vive la sua sessualità è stato meraviglioso". Un entusiasmo condiviso da Nicola Coughlan, interprete nella serie della timida Penelope (ma non solo): "E' un personaggio affascinante, perché tiene dentro di sé tutto ciò che prova - sottolinea -. Vive apparentemente sotto tono, ma è anche una delle donne più potenti in quella società".