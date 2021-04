Bridgerton 2, ecco chi sono i quattro nuovi personaggi

approfondimento

Bridgerton 2, René-Jean Page non ci sarà: l'annuncio su Instagram

La seconda stagione, le cui riprese sono iniziate a metà marzo, ruoterà attorno alle vicende raccontate nel secondo romanzo di Julia Quinn, Il visconte che mi amava. Spazio dunque a quattro nuovi personaggi, interpretati da Charithra Chandran, Shelley Conn, Calam Lynch e Rupert Young. Shelley Conn interpreterà Mary Sharma, figlia di un Conte il cui matrimonio aveva creato grande scandalo per la famiglia, e ora di ritorno a Londra come la matrigna della nuova fiamma di Lord Anthony Bridgerton, Kate Sharma (interpretata da Simone Ashley). Calam Lynch sarà invece Theo Sharpe, assistente di uno stampatore che "lotterà per i diritti di tutti". Charithra Chandran sarà Edwina, la sorella minore della co-protagonista Kate, ma la prima a catturare l'attenzione del visconte Anthony Bridgerton (interpretato da Jonathan Bailey). Rupert Young, infine, interpreterà Jack, nuovo arrivo che ha un legame con una delle famiglie più in vista e nasconde un mistero. Il personaggio, che non compare nei romanzi, è stato creato appositamente per la serie Netflix da Chris Van Dusen.