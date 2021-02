Moda, l’effetto Bridgerton e il ritorno del choker

Il cosiddetto “effetto Bridgerton” impazza, e non solo nell’abbigliamento, ma anche nel mercato dei gioielli e dei mobili d'epoca. Secondo Hollywood Reporter, la serie di Netflix ha fatto registrare un'impennata nella vendita di gioielli simili a quelli usati nella serie. Tra questi, il choker, perfetto prezioso per una serata di gala o casual in tessuto per un giro in città. Nella gallery alcuni dei modelli evergreen indossati dalle dive, dall'elegantissima Sara Jessica Parker alla più sbarazzina Vanessa Hudgens