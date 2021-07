Stando a quanto riportato da Variety, la produzione della serie TV sarebbe stata sospesa per un secondo caso di positività al Covid-19

All’inizio della scorsa settimana la positività di una persona ha portato allo stop della produzione dei nuovi episodi della serie targata Netflix, nonostante la piattaforma di streaming non abbia ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito.

Le riprese della seconda stagione di Bridgerton sono iniziate nel mese di maggio in varie location della capitale inglese, confermata la presenza di Phoebe Dynevor, assente invece Regé-Jean Page, nominato alla settantatreesima edizione dei Primetime Emmy Awards nella categoria Outstanding Lead Actor in a Drama Series.

Al momento nessuna notizia per quanto riguarda la possibile data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi.