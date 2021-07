Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 19 luglio. LIVE

Non si annuncia facile per il Governo varare in settimana il nuovo decreto anti-Covid, con la maggioranza divisa su vaccini e green pass: martedì la cabina di regia. Letta definisce "irresponsabile" Salvini per aver definito "una c****ta" la certificazione verde. Il tasso di positività nazionale sale intanto a 1,9 ( BOLLETTINO GRAFICHE ). Inghilterra da oggi senza restrizioni, con il 'Freedom day' scattato a mezzanotte nonostante una nuova fiammata di contagi e con la stesso premier britannico Johnson in quarantena. Le Olimpiadi di Tokyo affrontano il loro primo cluster di Covid, a 4 giorni dalla cerimonia inaugurale. Costretta a rinunciare a Giochi l'americana promessa del tennis Gauff, positiva.