Covid, salgono terapie intensive: la situazione nelle regioni. I DATI

Seppur ampiamente sotto il 10%, sale l’occupazione dei posti in rianimazione: in Toscana è al 4%, in Lazio, Sicilia e Calabria al 3%. Tutti gli altri territori registrano fra l’1 e il 2%, mentre in Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, province autonome di Trento e Bolzano, Molise e Basilicata le intensive sono vuote. Il bollettino del ministero della Salute del 19 luglio registra 2.072 nuovi contagi, rilevati su 89.089 tamponi (2,3%) e 7 vittime