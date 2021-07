Phoebe Dynevor e Pete Davidson nuova coppia: le foto a Wimbledon

Dopo mesi di rumors su di una presunta relazione tra Phoebe Dynevor e Pete Davidson, è arrivata la conferma ufficiale grazie alla loro prima apparizione in coppia sugli spalti di Wimbledon Condividi:

Si vociferava da mesi di una relazione tra Phoebe Dynevor e Pete Davidson e alcuni scatti ne danno finalmente la conferma. I due, infatti, sono apparsi in atteggiamenti inequivocabili sugli spalti del torneo di Wimbledon. Tra baci e carezze, i giovani attori in ascesa hanno fatto il loro debutto come coppia, confermando i rumors insistenti. Brindano felici, si sorridono amorevolmente e si scambiano sguardi complici, proprio come una neo coppia felice e spensierata. Lei, famosa per aver interpretato il ruolo di Daphne nella serie Netflix “Bridgerton”, indossa un abito verde da cocktail molto chic, perfetto per l’occasione, mentre lui è in abiti più casual: un maglioncino verde chiaro e un cappello con visiera blu.

Phoebe Dynevor e Pete Davidson, galeotta fu New York approfondimento Ariana Grande e Pete Davidson: è rottura dopo soli 5 mesi di relazione Tolti i panni della sofisticata Daphne Bridgerton, Phoebe appare raggiante vicino al suo nuovo fidanzato, l’attore comico del Saturday Night Live Pete Davidson, nonché ex fidanzato della popstar internazionale Ariana Grande. La giovane coppia è nata quasi per caso: i due si sono conosciuti a febbraio del 2021, a New York, dove Phoebe si trovava per questioni lavorative. In seguito, Pete ha deciso di volare fino nel Regno Unito per continuare la conoscenza. Nonostante l’enorme distanza che li separa, la relazione sembra procedere a gonfie vele.