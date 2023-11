American Horror Story: Delicate con Kim Kardashian da oggi su Disney+

Da oggi, mercoledì 29 novembre, su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) torna l’attesissimo nuovo capitolo della saga horror di “American Horror Story”, che in questa 12esima stagione acquista il sottotitolo di “Delicate” e vede nel cast una delle donne più celebri del globo terracqueo: "sua maestà" Kim Kardashian



Da oggi, mercoledì 29 novembre su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) torna l’attesissimo nuovo capitolo della saga horror di American Horror Story, che in questa 12esima stagione acquista il sottotitolo di Delicate e vede nel cast una delle donne più celebri del globo terracqueo: "sua maestà" Kim Kardashian.



Come in ogni stagione, anche stavolta si sviluppa un tema nuovo di zecca, senza apparenti collegamenti con le stagioni passate, trattandosi di una serie antologica.

Per il nuovo atto di American Horror Story, i personaggi principali sono l’attrice Anna Alcott (interpretata da Emma Roberts) e il fidanzato Dexter Harding (Matt Czuchry). La coppia cerca di avere un figlio, ricorrendo all’inseminazione artificiale. Anna, però, continua ad avere incubi e visioni negative, spesso legate ai ragni. Tutto ciò le comporta un enorme stress, ingestibile per lei.

Nel cast c’è anche l’influencer e imprenditrice Kim Kardashian, che si cala nel ruolo di Siobhan, l'addetta stampa dell’attrice Anna Alcott.

Ogni settimana viene rilasciato su Disney+ un episodio della prima parte, composta da cinque episodi. La seconda parte di American Horror Story: Delicate, composta da altri quattro episodi, arriverà nel 2024.



Potete guardare il trailer di American Horror Story: Delicate nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.



Una delle serie TV più longeve e amate del piccolo schermo

Arrivata com’è alla sua 12esima stagione, American Horror Story è una delle serie più amate e longeve di sempre, di certo la più apprezzata del panorama dell’orrore.

A firmare ogni stagione ci sono sempre i due creatori storici, Ryan Murphy e Brad Falchuk.

Il motivo per cui i nove episodi dello show arriveranno in due parti (a differenza di quanto è accaduto per le 11 stagioni precedenti) è legato allo stop delle riprese durante lo sciopero degli sceneggiatori e attori hollywoodiani.

Dopo l'omaggio agli slasher movie targati anni '80 di American Horror Story: 1984, Ryan Murphy questa volta strizza l’occhio a un grande capolavoro del genere horror, ossia Rosemary’s Baby di Roman Polanski (il primo film horror a essere nominato agli Oscar, e ad avere vinto una statuetta, quella per la migliore attrice non protagonista andata a Ruth Gordon).



American Horror Story: Delicate arriva a un anno di distanza dall'ultima stagione, American Horror Story: NYC.

approfondimento American Horror Story: Delicate – Il video di Kim Kardashian

Kim Kardashian fa parte del cast

Per questo 12esimo capitolo, Murphy ha chiamato a raccolta un cast stellare, con i due attori veterani della serie, Emma Roberts e Denis O'Hare, e una new entry pazzesca: Kim Kardashian.

La nuova stagione di American Horror Story è basata sul libro Delicate Condition di Danielle Valentine, opzionato da Murphy ancor prima della sua pubblicazione. La storia ruota intorno a un’attrice che è convinta che qualcuno stia cercando di ostacolarla nel suo sogno, quello di diventare madre. In confronto a Rosemary’s Baby di Polanski (dove era lui, il marito di nome Guy, a essere un attore), qui è in pratica Rosemary a far parte di Hollywood, dove con "Rosemary" indichiamo in senso lato la protagonista femminile, desiderosa di coronare il sogno di maternità proprio come nella pellicola di Polanski.

Ricorrendo alla fecondazione in vitro, Anna riuscirà finalmente a concepire un figlio, tuttavia un aborto spontaneo che avviene poco dopo la scoperta della gravidanza farà infrangere il suo sogno. Nei giorni successivi al presunto aborto, però, Anna continua a sentire il bambino muoversi dentro di lei, tuttavia nessuno di coloro a cui racconta ciò che sente la prende sul serio.

approfondimento American Horror Story 12, trailer con Kim Kardashian ed Emma Roberts

Il cast stellare di American Horror Story: Delicate

Questa dodicesima stagione chiama a raccolta tanti volti noti per i fan della serie. Emma Roberts interpreta Anna Victoria Alcott; Matt Czuchry interpreta Dex Harding; Kim Kardashian è Siobhan Corbyn; Annabelle Dexter-Jones recita nel doppio ruolo di Sonia Shawcross e Adeline Harding.

Michaela Jaé Rodriguez interpreta Nicolette, mentre Denis O'Hare interpreta il dottor Andrew Hill. Da notare è che in Rosemary’s Baby il ginecologo della protagonista si chiamava proprio Dottor Hill, come in questo caso, in una chiara citazione del capolavoro horror di Polanski.

La top model e attrice Cara Delevingne interpreta Ivy Ehrenreich, Julie White è Ms. Preecher, Maaz Ali interpreta Kamal, Juliana Canfield interpreta Talia Baldwin e Tavi Gevinson interpreta Cora. Ci sono poi Dominic Burgess nella parte di Hamish Moss, Taylor Richardson in quella di Babette Eno e Debra Monk nel ruolo di Virginia Harding.



Potete guardare il trailer di American Horror Story: Delicate nel video che trovate in alto, in testa all'articolo. approfondimento Kim Kardashian prende lezioni di recitazione per American Horror Story