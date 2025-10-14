Naomi Watts ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame. FOTO

L'attrice di "The Ring", "Mulholland Drive" e "21 grammi" ha svelato la stella a lei dedicata sulla Hollywood Boulevard alla presenza del marito Billy Crudup, del figlio Sasha e di alcuni dei suoi amici e colleghi più cari. Emozionata e incredula, ha ringraziato David Lynch che la scelse per uno dei suoi film più iconici dando inizio alla sua carriera. Ryan Murphy ha letto le parole di Nicole Kidman, grande amica di Watts, assente alla cerimonia



A cura di Vittoria Romagnuolo