Disney+ (visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick) lancia il trailer ufficiale e le key art di All’s Fair, nuovo legal drama creato da Ryan Murphy. La serie, con un cast stellare che include Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Sarah Paulson e Glenn Close, debutta il 4 novembre con tre episodi in esclusiva. Un racconto feroce e glamour sul mondo delle avvocatesse divorziste che sfidano i poteri maschili e cambiano le regole del gioco

Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale e le key art di All’s Fair, l’attesissimo legal drama firmato da Ryan Murphy, in arrivo il 4 novembre in esclusiva sulla piattaforma con tre episodi disponibili subito e un nuovo capitolo ogni martedì.

Conosciuto per serie cult come American Horror Story, Glee e Pose, Ryan Murphy torna con una produzione che promette scintille in tribunale e fuori. All’s Fair porta sullo schermo un team di avvocatesse divorziste, feroci e brillanti, decise ad abbandonare uno studio dominato dagli uomini per fondarne uno proprio. Qui affronteranno cause esplosive, separazioni milionarie, segreti scandalosi e alleanze instabili, trasformando ogni processo in una guerra di potere ed emozioni.

Un cast stellare

Il cast è uno dei più attesi della stagione:

Kim Kardashian , al suo debutto in un ruolo drammatico di primo piano

Naomi Watts , icona del cinema internazionale

Niecy Nash-Betts , premiata agli Emmy

Teyana Taylor e Matthew Noszka

Con Sarah Paulson e la leggendaria Glenn Close

Un ensemble che unisce glamour, talento e star power, promettendo di attrarre sia gli appassionati di drammi legali che i fan delle serie evento di Murphy.

Dietro le quinte

Prodotta da 20th Television in associazione con Ryan Murphy Television, All’s Fair è scritta e prodotta da Murphy insieme a Jon Robin Baitz, Joe Baken, Jamie Pachino, Lyn Greene e Richard Levine. Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Sarah Paulson e Glenn Close non solo recitano, ma partecipano anche come executive producer. Anthony Hemingway, già regista di episodi di American Crime Story, firma la regia di alcuni episodi.

Hulu diventa parte di Disney+

La serie segna anche una svolta importante per la piattaforma: dal 4 novembre Hulu diventa il brand di General Entertainment su Disney+, sostituendo Star. Un cambiamento che porta sulla piattaforma italiana non solo All’s Fair, ma anche successi acclamati come Only Murders in the Building e la serie FX Shōgun.

Donne che cambiano le regole del gioco

Al centro della trama ci sono avvocatesse determinate, complicate, brillanti: non si limitano a partecipare al gioco del potere, ma lo riscrivono. In un mondo in cui i soldi parlano e l’amore diventa un campo di battaglia, All’s Fair promette di mescolare glamour, tensione e colpi di scena in perfetto stile Ryan Murphy.

Con un cast di star e una firma d’autore dietro la macchina da presa, All’s Fair si candida a essere uno degli eventi seriali più chiacchierati dell’autunno 2025.