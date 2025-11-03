Kendall Jenner compie 30 anni, da modella a imprenditrice. FOTOSTORIA

Offerte Sky
Kendall Jenner compie 30 anni. Reality, modella e imprenditrice: la sua storia.

Il 3 novembre 1995 nasceva la primogenita dal matrimonio tra Kris e Bruce Jenner. Catapultata nel mondo dello spettacolo con il reality "Keeping Up with the Kardashians", iniziato quando aveva 11 anni, presto decide di buttarsi sulla passerella. La fama della famiglia, capitanata da Kim Kardashian, le apre le porte dell'alta moda: in poco tempo diventa la modella più pagata del mondo. Tra un brand di tequila di successo e le non poche polemiche che l'hanno investita negli anni, ecco la sua carriera e vita privata

