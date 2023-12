Kendall Jenner e Bad Bunny si sono lasciati

Secondo le fonti la love story tra la bellissima delle passerelle e il cantante portoricano sarebbe finita in maniera amichevole, anche a causa dei reciproci impegni. La frequentazione, iniziata poco meno di un anno fa, era stata ufficializzata all'interno di una delle ultime campagne pubblicitarie di Gucci

A poche settimane dalla fine del 2023, un'altra coppia vip si separa conquistando i titoli dei media di settore, posizione, peraltro, già saldamente occupata fin dall'inizio della love story.

Kendall Jenner e Bad Bunny, insieme dallo scorso febbraio, avrebbero messo fine alla loro relazione già da qualche settimana, secondo People. La coppia non è stata più vista insieme in pubblico almeno dallo scorso ottobre, ovvero, da quando la top model aveva supportato con la sua presenza la partecipazione del cantante al Saturday Night Live. I due sarebbero rimasti in buoni rapporti: per Jenner la storia avrebbe semplicemente esaurito il suo corso.

Kendall Jenner di nuovo single

I numerosi avvistamenti di Kendall Jenner, da sola in vacanza sulle montagne di Aspen nelle settimane che precedono le feste di Natale, avevano incoraggiato gli osservatori e i fan della modella a credere alle voci sulla possibile fine del suo rapporto con Bad Bunny, mai ufficializzato attraverso dichiarazioni e sui rispettivi e seguitissimi profili social ma reso una certezza dalla campagna pubblicitaria di Gucci diffusa lo scorso ottobre e diventata subito virale.

Jenner e Bad Bunny non starebbero più assieme secondo People, testata alla quale i due interessati non hanno rilasciato commenti dopo essere stati contattati per una conferma o una smentita.

La fonte non ha chiarito le motivazioni della rottura che sembrerebbe avvenuta in maniera pacifica, forse spinta dalla impossibilità per i due di trovare spazi per frequentarsi all'interno delle loro fitte agende.

Nonostante la comune volontà di proteggere la propria privacy, Kendall Jenner e Bad Bunny, dopo una fase iniziale in cui hanno provato a non dare conferme sul reciproco interesse, hanno iniziato uscire in pubblico mostrandosi anche in atteggiamenti complici da marzo in poi.

Dopo le presentazioni avvenute per mezzo di amicizie comuni e i primi appuntamenti con la coppia di super vip Justin e Hailey Bieber - quest'ultima, grandissima amica di Jenner - il cantante e la modella sono sembrati a tutti molto affiatati, al punto da far scommettere i fan che, forse, anche per l'ultima single del clan Kardashian/Jenner fosse arrivato, finalmente, il grande amore. leggi anche Cardi B e Offset si sono lasciati. La rapper: "Non sapevo come dirlo"

La campagna Gucci scattata in coppia Qualcosa, però, non ha funzionato nelle settimane successive alla Milano Fashion Week, a cui i due innamorati avevano partecipato in qualità di ospiti di Gucci, casa di moda che aveva, in qualche modo, fatto da cassa di risonanza della loro unione con le foto della campagna per la linea Valigeria.

Gli scatti, particolarmente accattivanti con Jenner e Bad Bunny in posa all'interno di un aeroporto ritratti come normali viaggiatori in procinto di partire, è tuttora visibile sui canali ufficiali del brand. Di quella sessione fotografica, la top model sul suo profilo Instagram, ha conservato uno scatto in cui posa da sola. vedi anche Billie Eilish stringe tra le mani la prima borsa vegata firmata Gucci

Il post su Instagram di Kendall Jenner Bad Bunny non ha mai fornito troppe dichiarazioni sulla sua love story con Kendall Jenner, nonostante le numerose domande sulla modella americana in tutte le recenti interviste.

Spesso paparazzati insieme, i due hanno lasciato trasparire all'esterno una certa intesa visto che, insieme, hanno partecipato a tutti gli appuntamenti più in vista della stagione, dal Coachella al Met Gala - sul cui red carpet avevano, tuttavia, sfilato separatamente.

Bad Bunny, vincitore per due anni consecutivi del Grammy Award, non è solito pubblicare troppe notizie sulla sua vita privata online. Jenner, che ha spesso raccontato alle telecamere del reality The Kardashians della sua ansia di essere rimasta l'unica tra le sue sorelle a non aver ancora avuto bambini, ha lasciato trasparire le sue emozioni in un post criptico pubblicato su Instagram a metà novembre. La foto di un tramonto sotto la quale c'era scritto “Ciò che è destinato a me mi troverà”, aveva insospettito i follower, abituati normalmente a contenuti più spensierati.

